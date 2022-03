Mitä tapahtui Red Bullin F1-autoille? Talli kommentoi dramaattisia keskeytyksiä: ”Pahin painajainen”

Red Bullin johtoportaasta kommentoitiin katastrofiin päättynyttä kilpailua.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Hornerilla on paljon mietittävää.

Kärkikahinoissa koko F1-kauden avausviikonlopun ollut Red Bull joutui pettymään Bahrainin GP:n viimeisillä kilometreillä. Molemmat autot hyytyivät palkintopallisijalta keskeyttämään vain pari kierrosta ennen maalia.

Max Verstappenilla kierroksia olisi ollut ajettavana vielä kolme, Sergio Perezillä yksi.

– Kisa oli kannaltamme brutaali. Molemmissa autoissa vaikuttaa olevan sama vika, mutta emme tarkalleen tiedä, mikä. Meidän täytyy ymmärtää syy, tallipäällikkö Christian Horner kommentoi BBC:n mukaan Sky Sportsille.

Saksalaisen Auto, Motor und Sport -lehden toimittaja Tobi Grünerin mukaan Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko oli kertonut, että molempien autojen keskeytykset liittyivät polttoaineensyöttöongelmiin.

– Helmut Marko vahvisti, että Red Bullin autojen moottoreihin ei saatu riittävästi bensaa. Verstappen kärsi myös ongelmista ohjaustehostimessa, Grüner kirjoitti Twitterissä.

BBC:n liveseurannassa siteerattu Verstappen kommentoi ongelmiaan synkkään sävyyn.

– Kyse ei ollut vain siitä, että ohjaamisesta tuli raskasta. Ohjaaminen oli lähes mahdotonta. Joka kerta kun käännyin oikealle, niin kesti hetken ennen kuin mitään tapahtui. Viive tuntui olevan sekunnin luokkaa, Verstappen kertasi.

Red Bull vahvisti polttoainesysteemin ongelmat omalla Twitter-tilillään. Horner kommentoi Motorsportweekille, että vaikeudet tulivat täysin yllättäen. Hänen mukaansa vastaavasta ei ollut mitään viitteitä.

– En muista, koska meille olisi viimeksi käynyt näin. Tämä oli pahin painajainen, hän sanoi Motorsportin mukaan.

Red Bullin täytyy löytää ratkaisu pian. Formula ykkösissä kisaillaan jo ensi viikonloppuna Saudi-Arabiassa.

– Ongelmat täytyy selvittää nopeasti. Meillä on nopea auto ja täytyy vain löytää syy luotettavuusongelmiin. Nolla pistettä on negatiivinen asia, mutta positiivista on se, että tiedämme automme olevan mahtava, Horner kommentoi BBC:n mukaan.