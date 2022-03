Onko Lewis Hamilton jo luovuttanut? Brittimestari vähätteli omia mahdollisuuksiaan

Lewis Hamilton lähtee Bahrainin osakilpailuun takaa-ajajana.

Formula ykkösten mahtitalli Mercedes oli talvitesteissä vaikeuksissa, mutta moni arveli tallin jollain lailla "piilottelevan" vauhtiaan ennen kauden alkua.

Lauantaina F1-kauden avauskisan Bahrainin GP:n aika-ajoissa kuitenkin nähtiin, että Mercedeksellä on todellakin pulmia: Lewis Hamilton jäi ex-tallitoveri Valtteri Bottaksen rinnalle kolmanteen riviin ja viidenteen lähtöruutuun, ja Bottaksen korvannut George Russell oli vasta yhdeksäs.

Hamiltonilla jäi eroa paalupaikan ottaneeseen Ferrarin Charles Leclerciin lähes seitsemän sekunnin kymmenestä. Seitsenkertaisen maailmanmestarin edellä lähtöruudukossa ovat myös molemmat Red Bullin ajajat Max Verstappen ja Sergio Perez sekä Ferrarin Carlos Sainz.

– Nuo jätkät karkaavat! Emme ole taistelemassa heidän kanssaan, Hamilton vitsaili F1:n sivuston mukaan lähtökohdistaan tämän päivän kisaan.

– Minun taisteluni ovat takaani lähtevien kanssa, mitä luultavimmin. Mutta totta kai yritän olla niin nopea kuin mahdollista ja päästä (tuloksissa) ylöspäin. Mutta kuten sanoin, heidän (Ferrari ja Red Bull) suorituksensa ovat aika lailla meitä edellä.

Hamilton ja Mercedes eivät ole saaneet parasta irti uudesta W13-autostaan ja etenkin ajokin "pomppiminen" on kiusannut menoa. Hamilton myönsi Autosportille, että mikään säätöjen muutos ei muuta "perustavanlaatuisia" ongelmia tuosta vain sormia napsauttamalla.

– Tässä on tehty ihan hulluna töitä, yritetty saada kaikki mahdollinen irti (autosta) samalla kun tosiasia on, että meillä on yhä perustavanlaatuisia ongelmia. Mikään säätöjen muutos ei välttämättä paranna niitä lyhyellä aikavälillä. Mutta emme todellakaan odottaneet pääsevämme viidenneksi (aika-ajoissa), joten olen tyytyväinen siitä. Edellä olevat ovat paljon nopeampia, kuusi sekunnin kymmenesosaa on paljon, Hamilton mietti lauantai-iltana aika-ajojen jälkeen.

– Mutta tiedän, että meillä on potentiaalia. Seuraavien viikkojen aikana on tehtävä hommia nopeasti ja tarkasti, yrittäessämme kuroa kiinni tuota eroa (Ferrariin ja Red Bulliin) niin nopeasti kuin mahdollista.

F1:n kauden avauskilpailu Bahrainin gp alkaa kello 17 Suomen aikaa.