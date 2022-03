Lewis Hamiltonilta synkkä arvio Mercedeksen vauhdista – ”Emme taistele voitosta”

Molemmat Mercedeksen kuljettajat lähtevät Bahrainin aika-ajoihin pessimistisissä tunnelmissa.

Rata-autoilun kuninkuusluokka Formula 1 on palannut talvitauoltaan. Bahrainissa ajetaan nyt kauden ensimmäistä kisaviikonloppua, lauantaina aika-ajot ja sunnuntaina kilpailu.

Perjantain vapaissa harjoituksessa pisti silmään viime vuodet sarjan merkkimestaruustaistoa hallinneen Merceksen vauhti. Tällä kertaa ei tosin hyvällä tavalla, vaan koska talli jäi kierrosajoissa jälkeen kovimmista kilpailijoistaan.

Perjantain toisissa harjoituksissa Mersut jäivät selvästi nopeimman ajan kaasuttaneesta Red Bullin Max Verstappenista ja myös molemmat Ferrarit olivat edellä. Lewis Hamilton on huolissaan ajokkinsa vauhdista.

– Sanoin jo viime viikolla, että emme taistele täällä voitosta. Red Bull on kaukana, kaukana edellä. Puhumme kahdeksasta tai yhdeksästä kymmenyksestä kierroksella. Myös Ferrari on puoli sekuntia tai kuusi kymmenystä meitä edellä. Niinpä me taistelemme sijoituksista sen tallin kanssa, joka on seuraavana heidän perässään, Hamilton sanoi RaceFansin artikkelissa.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin mielestä Merceksen auton ongelmat eivät ole korjattavissa nopeasti.

– Meillä on ollut pieniä ongelmia ennenkin, mutta ne ovat olleet todella paljon pienempiä kuin tänä vuonna. Mitä yritämmekään tehdä korjataksemme niitä, tilanne ei muutu. Näyttää siltä että tämän korjaamiseen tarvitaan pidempi aika, hän valitti artikkelissa.

Mercedeksen toinen kuljettaja George Russell on samoilla linjoilla Hamiltonin kanssa.

– Meillä molemmilla on vähän hankaluuksia auton kanssa ja olemme kaukana Red Bullin ja Ferrarin vauhdista. Jopa AlphaTaurin ja Alfa Romeon kaltaiset tallit näyttävät olevan meidän vauhdissamme tai jopa nopeampia. Meillä on siis töitä tehtävänä, Russell arvioi.

Bahrainin aika-ajot ajetaan lauantaina kello 17. Itse kilpailu on vuorossa sunnuntaina samaan aikaan.

Mercedekseltä Alfa Romeolle siirtynyt Valtteri Bottas jäi perjantain ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa ilman kierrosaikaa, mutta toisissa hän oli kuudenneksi nopein.