Pimitetäänkö lopullinen totuus F1-skandaalista? Asiantuntija esitti epäilyksensä: ”Varikolla on pelokkaita ihmisiä”

Martin Brundle epäilee, että F1-varikolla pelätään viime kauden päätöskilpailusta tehdyn tutkimuksen johtavan oikeustoimiin.

Uuden F1-kauden avausviikonloppu on jo käynnissä, mutta viime kauden kiistanalaista loppuhuipennusta käsitellään kabineteissa edelleen.

Fian autourheiluneuvosto kokoontuu lauantaina keskustelemaan Abu Dhabin päätösosakilpailun tapahtumista tehdyn tutkinnan johtopäätöksiä.

Kiistanalaisilla päätöksillään Red Bullin Max Verstappenin nousun maailmanmestariksi mahdollistanut kisajohtaja Michael Masi sai talven aikana lähtöpassit tehtävästään.

Fia ei ole kuitenkaan pukahtanut julkista kannanottoa siihen, oliko Masin päätös siivota kierroksella ohitettavat Verstappenin ja Lewis Hamiltonin välistä ennen kisan jatkumista suoranaisesti sääntöjen vastainen.

Muun muassa Sky Sportsin F1-toimittaja Ted Kravitz on epäillyt, että Fian raporttia tapahtuneesta ei koskaan esitellä julkisesti.

Entinen F1-kuljettaja ja nykyinen tv-asiantuntija Michael Brundle uskoo, että F1-varikolla riittää ihmisiä, jotka eivät mielellään näkisi Abu Dhabin tapahtumia kaiveltavan enää julkisuudessa.

– Uskon, että varikolla on joitakin pelokkaita ihmisiä, joilla on oma lehmä ojassa. He eivät halua ihmisten näkevän, että tehtiin virhe, joka jättäisi Verstappenin maailmanmestaruuden ylle jonkinlaisen kysymysmerkin. Se on väistämätöntä joissain piireissä, Brundle sanoi Sky Sportsille planetf1-sivuston mukaan.

Merkittävämpi syy raportin tulosten piilottelulle voi Brundlen mukaan olla mahdollisissa oikeudellisissa seurauksissa, jos Fia joutuu julkisesti myöntämään, ettei sen omia sääntöjä noudatettu mestaruustaiston ratkaisussa.

– Uskoisin, että kyse on enemmän mahdollisista laillisista seurauksista Michael Masin tapaukseen liittyen. En tiedä, mutta epäilen niin, Brundle sanoi.