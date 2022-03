Valtteri Bottas ja Alfa Romeo yllättivät F1-harjoituksissa – ”Se on tosi positiivista”

Valtteri Bottas oli Alfa Romeollaan perjantain kuudenneksi nopein.

Valtteri Bottas kärsi runsaista ongelmista F1-kautta edeltäneissä talvitesteissä.

Myös Bahrainin GP-viikonloppu alkoi ikävissä merkeissä, kun suomalaiskuski ei päässyt Alfa Romeollaan ajamaan yhtään aikakierrosta perjantain avausharjoituksissa.

Toinen harjoitussessio olikin sitten paljon parempi. Bottas sai tauluun 30 kierrosta ja oli kuudenneksi nopein. Bottaksen tekeminen ja auto näyttivät jopa erinomaisilta.

– Voi sanoa, että pelastimme päivän, Bottas sanoi.

– On selvästi nähtävissä, että meillä on potentiaalia: auto tuntui tosi kivalta erityisesti raskaalla bensakuormalla. Näyttää siltä, ettemme ole kaukanakaan siitä, missä haluamme olla. Se on tosi positiivista.

Perjantain nopein oli hallitseva maailmanmestari, Red Bullin Max Verstappen. Hänen jälkeensä kierrosajoissa sijoittuivat Ferrareillaan Charles Leclerc (+0,087) ja Carlos Sainz (+0,584).