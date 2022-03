Valtteri Bottaksella ilouutisia F1-sarjan seuraajille – ”Se on tullut selväksi”

Valtteri Bottas on varma, että F1-sarjassa on aiempaa tasaisempaa.

Uusi aika koittaa formula ykkösten MM-sarjassa. Odotettujen, vuodella koronapandemian takia lykkääntyneiden uusien aerosääntöjen toivotaan parantavan kilvanajoa.

Valtteri Bottas on uuden edessä tuoreessa työympäristössä. Viisi kautta Mercedeksen mahtitallissa kisannut suomalainen ajaa nyt Alfa Romeolla, joka tuskin kamppailee lähtöruudukon kärkipaikoista.

Jos aiempina vuosina Bottas on ennen kautta tiennyt käytännössä varmaksi, että ajaa voitoista, niin nyt asetelma on paljon hähmäisempi.

Vaikka Alfalla oli talvitesteissä runsaasti ongelmia, Bottas vaikuttaa silti toiveikkaalta – ja hänellä on myös ilouutisia lajin seuraajille.

– Tänä vuonna voimasuhteita on tosi hankala arvioida. Se on tullut selväksi, että koko pakka on varmasti aiempaa lähempänä toisiaan. Se hankaloittaa arviointia, että millä sijalla olemme aika-ajoissa tai kisassa. Skaala on aika iso, ja se voi olla pienestä kiinni. Tämä tuo ja avaa meille mahdollisuuksia, Bottas sanoo Ilta-Sanomille.

– En muista, milloin olisin viimeksi odottanut näin paljon, että pääsee taas kisaamaan.

Bottas talvitesteissä Bahrainissa. F1-kausi alkaa samasta paikasta viikonloppuna.

IS:n korviin kantautui talven aikana tieto, että Bottaksella on Alfa Romeolla nuori kisainsinööri. Kuka hän on, mikä hänen taustansa on ja miten työ tärkeimmän työparin kanssa on lähtenyt sujumaan?

– Hän on ollut tässä tiimissä jo useamman vuoden, ja viime kaudella hän taisi olla Kimin (Räikkönen) datainsinööri. Nyt lähtee Alexin (Chan) ensimmäinen vuosi kisainsinöörinä, Bottas kertoo.

– Fiksu kaveri, ja yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Se tuntui aluksi oudolta, että hän on minua vuoden nuorempi, 32-vuotias Bottas hymähtää.

Bottaksen tallitoveri, 22-vuotias Zhou Guanyu, on hänkin tulokas. Varhain Kiinasta maailmalle lähtenyt Zhou oli viime kaudella F2-sarjan kolmonen.

Kokenut suomalaiskuski toimii oppi-isänä F1:ssä.

Miten Bottas auttaa Zhouta?

– Aluksi olen aika paljon neuvonut siitä, millaista palautetta tiimille pitää antaa varsinkin kisaviikonlopun aikana. Silloin täytyy keskittyä tiettyihin pääpointteihin. Palautetta pystyy aina antamaan paljon, mutta viikonloppuisin sen täytyy olla tosi tehokasta, Bottas kertoo.

– Auton säätämistä olemme käyneet läpi. Simppeleitä juttuja. Hän on kysynyt paljon kysymyksiä esimerkiksi siitä, mitä minä uskon, että tarvitsemme ja mihin suuntaan menen säätöjen kanssa.

– Hän on kehittynyt jokaisella osa-alueella kahden testirupeaman aikana. Se on hyvä merkki, että hän on tosi innokas oppimaan ja kehittymään sekä tekee paljon töitä, Bottas sanoo ja lisää vielä:

– Hän on oikeasti myös hyvä tyyppi. Helppo työskentelykaveri, ja tiimihenkemme on tosi hyvä.

Zhou, Robert Kubica ja Bottas Barcelonan talvitesteissä.

F1-kausi 2021 päättyi kohuun, kun Bottaksen silloinen tallitoveri Lewis Hamilton kärsi skandaalinkäryisen MM-tappion Max Verstappenille. Hollantilainen nousi kisan lopussa voittoon ennennäkemättömien kisajohdon ratkaisujen siivittämänä.

Kisajohtaja Michael Masi menetti talven aikana paikkansa, ja F1 on uudistanut tuomarointia ja kisajohtoa.

– Uudistukset ovat hyvät ja selkeitä kaikille. Nyt varmasti pysytään niissä säännöissä, jotka ovat. Oli tärkeä saada siihen selvyys. Harmi vain, että tuommoista piti ensin käydä. On fakta, että ei se ihan sääntöjen mukaan mennyt ja kisan loppu oli epäreilu. Live and learn, miettii Bottas.

Alfa Romeon testit eivät sujuneet ongelmitta.

McLarenin Daniel Ricciardo sairastui viime viikolla koronavirukseen mutta on toipunut ajokuntoon viikonlopun Bahrainin GP:tä varten.

Torstaina tuli kuitenkin tieto, että Aston Martin joutuu kauden avauskisassa korvaamaan Sebastian Vettelin Nico Hülkenbergillä, kun nelinkertainen maailmanmestari sai koronatartunnan.

Virus sekoittaa yhä pakkaa F1-sarjassa.

– On se tietenkin tiedossa ollut, että se vielä piinaa. Se on positiivista, että aika vähän kellään enää on oireita, Bottas näkee.

– Riskinä on silti yhä, että helposti voisi jäädä kisaviikonloppu välistä. Sen suhteen pitää olla tarkkana. Mediassa on ollut vähemmän korona-aiheista juttuja viime aikoina, niin ihmiset tuppaavat unohtamaan sen. Täytyy pitää pää kylmänä ja käyttää maalaisjärkeä.