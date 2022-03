Ferrari palaa vihdoin F1:n huipulle? Legendaarisen tallin nousu luo radoille kutkuttavan tilanteen

F1-kaudesta odotetaan yllätyksellistä.

Ferrari on nousemassa takaisin autourheilun kuninkuusluokan kärkikahinoihin, kuiskitaan F1-varikolla. Kuvassa Charles Leclerc.

Kun formula ykkösissä tulee voimaan merkittäviä teknisiä uudistuksia, tallien voimasuhteilla on tapana mennä ainakin jossain määrin uusiksi.

Täysin uudet aerodynamiikkasäännöt kaudelle 2009 pudottivat edellisten kausien hallitsijat Ferrarin ja McLarenin mestaruustaistelusta ja nostivat Brawnin yllätysmestariksi. Nykyisten V6-turbohybridimoottorien käyttöönotto vuonna 2014 taas mahdollisti Mercedeksen nousun MM-sarjan ylivoimaiseksi hallitsijaksi.

Nyt on taas tapahtunut suuri muutos, ja kortit on jaettu uusiksi. Aerodynamiikkaa koskevat säännöt ovat niin erilaiset kuin aiemmin, että tämän kauden autojen suunnittelu aloitettiin monessa mielessä puhtaalta pöydältä.

Vaikka talvitestien perusteella on vaikea vetää varmoja johtopäätöksiä, marssijärjestyksessä näyttäisi tapahtuneen ainakin pieniä muutoksia. Tallit ovat tuoneet radalle toisistaan poikkeavia aerodynaamisia ratkaisuja, ja vain aika näyttää, kuka on lopulta onnistunut parhaiten.

Ykkössuosikkina ainakin kauden ensimmäiseen kisaviikonloppuun Bahrainissa lähtee Red Bull, joka saavutti viime kaudella Max Verstappenin ajamana ensimmäisen kuljettajien maailmanmestaruutensa sitten vuoden 2013.

Max Verstappen (vas.) on maailmanmestari.

Red Bullin suunnittelijaguru Adrian Newey näyttää jälleen onnistuneen mainiosti uusien teknisten sääntöjen soveltamisessa. Red Bull -auton sivuponttoonit herättivät huomiota jo helmikuun ensimmäisissä testeissä Barcelonassa, ja viime viikon Bahrainin testien viimeisenä päivänä Red Bull säväytti jälleen uusituilla sivuponttooneillaan.

Ratkaisu tuntui toimivan, sillä auto vaikutti nopealta ja hyvin käyttäytyvältä sekä Verstappenin että Sergio Perezin käsissä. Kirsikkana kakun päällä Verstappen ajoi päivän päätteeksi koko testien selvästi nopeimman kierrosajan.

– Auto tuntui hyvältä, ja saimme vietyä ohjelmamme läpi suunnitellusti. Se on aina positiivista, hollantilainen Verstappen sanoi testien jälkeen F1.TV:lle, mutta korosti, että kukaan ei vielä näyttänyt testeissä todellista vauhtiaan.

Ennen Red Bullin päätöspäivän räväytystä talvitestien ykkösonnistujana oli pidetty Ferraria. Perinteikkääseen italialaistalliin on ladattu täksi kaudeksi paljon odotuksia, sillä sen kaksi edellistä kautta sujuivat mollivoittoisesti ilman yhtäkään voittoa. Ferrari käänsikin jo hyvissä ajoin tallinsa enimmät voimavarat kauden 2022 autoon MM-tittelistä taistelleiden Mercedeksen ja Red Bullin kehittäessä vielä kauden 2021 autojaan.

Panostus näyttää onnistuneen, sillä Ferrarin auto on ollut läpi testien nopea ja luotettava, ja se tuntuu toimivan hyvin kaikilla rengasseoksilla ja erilaisissa olosuhteissa.

– Tämä on ollut ehdottomasti yksi sujuvimmista valmistautumisista kauteen, mikä minulla on ollut. Meillä ei ole ollut isompia ongelmia, ja etenkin tällaisen uuden projektin kanssa sitä aina odottaisi löytävänsä joitain esteitä, sanoi Ferrarin tähtikuski Charles Leclerc testien jälkeen Formula1.comin mukaan.

Ferrarin puhdas nopeus suhteessa Red Bulliin on vielä pieni kysymysmerkki. Testien päätöspäivänä Leclercin paras aika jäi Verstappenin kärkinoteerauksesta lähes 0,7 sekuntia, mutta aikoja on vaikea vertailla, koska ne ajettiin hieman eri aikoina eikä tallien moottoriasetuksista tai polttoainekuormista ole tietoa.

Jos Ferrari todella yltää huippuvauhtiin, on sillä valttikorttinaan kivikova kuskikaksikko Leclerc ja Carlos Sainz Jr. Huippunopealla Leclercillä katsotaan olevan potentiaalia Lewis Hamiltonin ja Verstappenin veroiseksi supertähdeksi, ja jatkuvasti kehittynyt Sainz vakuutti ensimmäisellä Ferrari-kaudellaan ja päihitti lopulta yllättäen Leclercin pisteissä.

Entä sitten Mercedes? Kahdeksan perättäistä maailmanmestaruutta voittanut talli näyttäisi aloittavan kauden jopa altavastaajana. Mutta mikä sitten on totuus?

George Russell (vas.) ja Lewis Hamilton ovat nyt tallitovereina Mercedes-Benzin F1-tiimissä.

Mercedeksen auton uudet, lähes olemattomiin kavennetut sivuponttoonit käänsivät päitä Bahrainissa, mutta testeissä Mercedeksellä vaikutti olevan hankalampaa kuin Ferrarilla ja Red Bullilla.

Päätöspäivänä Mercedeksen George Russell oli sekunnin hitaampi kuin Verstappen. Vaikka aika tuskin on vertailukelpoinen, ja Mersun autossa on kyllä rutkasti potentiaalia, näyttäisi tallilla tässä vaiheessa olevan aitoja haasteita uuden autonsa kanssa. Vaisujen kierrosaikojen lisäksi auto näytti myös silmämääräisesti hankalalta ajettavalta.

– Tällä hetkellä en usko meidän taistelevan voitoista. Autossamme on kuitenkin potentiaalia yltää siihen, arvioi seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton testien päätteeksi Motorsport.comin mukaan.

Hamiltonin ja muiden Mercedeksen edustajien vähättelevät kommentit saivat F1-varikolla skeptisen vastaanoton. Tallilla on ollut tapana piilotella vauhtiaan testeissä ja olla ennakkoarvioissaan varovainen, vaikka sillä lopulta olisikin nopein auto.

– Jos jonkun odotetaan menestyvän hyvin, he sanovat: 'Voi ei, emme todellakaan ole suosikkeja.' Ja sitten viikkoa myöhemmin, kun kaikki meneekin hyvin, yhtäkkiä he sanovatkin: 'Me käänsimme tilanteen päälaelleen viikossa. Tämä ei ole normaalia, uskomatonta työtä. Kiitos kaikille tehtaalla!', leukaili hallitseva maailmanmestari Verstappen viime viikonloppuna Bahrainissa.

Esimerkki tästä nähtiin viime kaudella, kun Mercedeksellä oli hankaluuksia testeissä, mutta Hamilton onnistui silti ajamaan kauden avauskisan voittoon. Nyt brittikuski kuitenkin vakuuttaa, että tilanne on toisenlainen.

– Meillä on nyt paljon suurempia haasteita, eikä niitä korjata yhdessä viikossa, Hamilton sanoi.

Mercedes on uudessa tilanteessa myös siinä mielessä, että Hamiltonin uusi tallitoveri Russell voi aidosti heiluttaa tallin sisäistä voimatasapainoa. Viimeiset viisi vuotta Hamiltonin tallitoverina ajoi Valtteri Bottas, ja britti on ollut tallin selvä ykköskuski. Russellia pidetään kuitenkin mestaritason kuljettajana, joka saattaa haastaa Hamiltonin jo tällä kaudella.

Parhaassa tapauksessa on mahdollista, että mestaruustaistelussa ovat sekä Hamilton, Russell, Verstappen, Leclerc että Sainz.

Yksi Mercedeksen päänsäryistä on uusien sääntöjen mukanaan tuoma ongelma, josta lähes kaikki tallit ovat kärsineet testeissä. Kyseessä on englannin sanalla "porpoising" tunnettu ilmiö, joka tarkoittaa auton pomppimista suorilla pyöriäisen lailla.

Ilmiön taustalla ovat uudet aerodynamiikkasäännöt, joissa etu- ja takasiivistä on tehty paljon yksinkertaisempia, jotta autot eivät tuottaisi taaksepäin niin paljon ilmapyörteitä eli niin sanottua likaista ilmaa. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa edellä ajavan auton seuraamista ja sitä myötä ohittamista.

Koska siivet eivät enää tuota niin paljon autoa maahan painavaa voimaa eli downforcea kuin aikaisemmin, on maaefekti tuotu takaisin F1:een ensi kertaa sitten 1980-luvun, jolloin se kiellettiin. Tähän asti autojen pohjat olivat tasaisia, mutta nyt ne on muotoiltu uudella tavalla, ja merkittävä osa downforcesta syntyy venturi-ilmiötä hyödyntäen nopeista ilmavirroista, joita muodostuu auton pohjan ja radan pinnan väliin.

Maaefektin lieveilmiönä autot pomppivat helposti suorilla kovissa nopeuksissa, kun ilmavirran määrä auton alla vaihtelee. Ongelman vakavuus on vaihdellut eri talleilla, mutta osalla sillä on ollut heikentävä vaikutus ajettavuuteen. Testien edetessä osa talleista on saanut vähennettyä pomppimista tai poistettua sen kokonaan säätömuutoksilla.

Maaefektin lisäksi autojen käyttäytymistä muuttavat esimerkiksi jäykempi jousitus sekä uusitut renkaat, joissa on aiempia 13 tuuman vanteita selvästi leveämmät 18 tuuman vanteet.

Ehkä suurin jokerikortti kauteen lähdettäessä on McLaren, jonka paluuta todelliseksi huipputalliksi on myös odoteltu. Ensimmäisissä testeissä Barcelonassa McLarenin auto vaikutti aidosti nopealta, ja se oli myös ainoa talli, jolla ei näyttänyt olevan vaikeuksia pomppimisen kanssa.

Bahrainin testeissä McLarenia kiusasivat kuitenkin etujarrujen ylikuumenemisongelmat, minkä takia sen kierrosmäärät jäivät alhaisiksi. McLaren saanee jarruongelmansa lopulta ratkaistua, mutta se menetti niihin kullanarvoista testiaikaa.

Neljän kärkitallin takana joukko näyttää hyvin tasaiselta, ja testien perusteella on vaikea sanoa, kuka nousee keskikastin kuninkaaksi. Voimasuhteet vaihtelevat todennäköisesti paljon radalta toiselle, ja suuri merkitys on myös sillä, miten tallit onnistuvat kehittämään autojaan kauden edetessä.