Valtteri Bottakselta yllättävä kommentti Netflixin supersuositusta F1-sarjasta – samoilla linjoilla kuin Max Verstappen

Valtteri Bottas ei ole katsonut Drive to Survive -hittidokumentin uutta kautta.

Netflixin dokumenttisarja Drive to Survive on tuonut paljon uusia faneja F1-sarjalle. Huippusuosittu sarja on nostanut formula ykkösten profiilia erityisesti Yhdysvalloissa.

Sarjasta julkaistiin vastikään neljäs kausi. Se keikkuu Netflixin katsotuimpana sisältönä Suomessakin.

Neloskauden kahdeksas jakso keskittyy Mercedekseen. Tallin piti viime kaudella tehdä tärkeä päätös siitä, jatkaako Valtteri Bottaksen kanssa vai antaako kuskipaikka George Russellille.

Lopputulos tiedetään: Bottas siirtyi Alfa Romeolle ja Lewis Hamiltonin tallikaverina Mercedeksellä aloittaa Williamsilta siirtynyt Russell.

Bottakselta, 32, tiedusteltiin Bahrainin talvitesteissä, mitä mieltä hän on tavasta, jolla kuskisaaga sarjassa kuvattiin.

Vastaus oli yllättävä:

– En ole nähnyt siitä (sarjasta) mitään, joten en osaa sanoa, suomalainen vastasi F1:n virallisten verkkosivujen mukaan.

Drive to Survive on saanut kritiikkiä tavasta, jolla se rakentaa draamaa. Esimerkiksi Red Bullin Max Verstappen on jo aiemmin syyttänyt sarjaa valheellisesta vääristelystä. Hollantilaiskuski ilmoitti viime lokakuussa, ettei aio enää antaa haastatteluja sarjaan.

– He väärensivät useita katkeria kilpailutilanteita, joita oikeasti ei ollut olemassa. Päätin siksi, että en enää halua olla osa ohjelmaa. En enää anna haastatteluja, koska siten (ohjelman tekijöillä) ei ole enää mitään näytettävää, Verstappen totesi.

Lue lisää: Max Verstappen arvostelee rajusti Netflixin suosikkisarjaa – tästä syystä hän ei enää halua mukaan

Bottas on Verstappenin kanssa samoilla linjoilla, vaikkakaan ei vaikuta suhtautuvan asiaan aivan yhtä jyrkästi.

– He (tekijät) ottavat palasia eri kisoista ja tilanteista, joten en oikein tiedä, mihin (haastatteluissa) viittaan. Siksi en voi sanoa paljon mitään. Normaalistikaan en oikeastaan tykkää katsella itseäni televisiosta, Bottas kommentoi.

Äskettäin myös Bottaksen ex-pomo, Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff paljasti omat kaksijakoiset mielipiteensä sarjasta.

Wolff muodosti mielipiteen sarjasta jo ensimmäisellä katselukerralla.

– Katsoin ensimmäisiä jaksoja ja vihasin sitä. Nyt olemme mukana siinä. Kasvoimme siihen pikku hiljaa. En koskaan halunnut kameraa naamani eteen, vaikka se onkin osa työnkuvaani, Wolff sanoi Irlannin Independent-lehden haastattelussa.

Lue lisää: Toto Wolffilta tyly tuomio Netflixin supersuositusta F1-sarjasta: "Vihaan sitä"

F1-kausi 2022 alkaa tulevana viikonloppuna Bahrainista. Drive to Surviven neljäs kausi keskittyy viime kauden tapahtumiin.