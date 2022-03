Menestyjä Toto Wolff kertoi koskettavan tarinan lapsuudestaan – haluaa varmistaa kauniilla eleellä, että hänen kohtalonsa ei toistu

Mercedeksen pomo kertoi käyvänsä yhä taajan terapiassa.

Formulapomo Toto Wolff on äveriäs liikemies ja yksi F1-maailman menestyneimmistä tallipomoista.

Wolffin kaudella Mercedes on voittanut seitsemän kuljettajien ja kahdeksan valmistajien maailmanmestaruutta – 111 GP-voittoa 157 startissa.

Wolff, 50, luennoi menestyksensä saloista maineikkaan Harvardin kauppakorkeakoulussa Harvard Business Schoolissa. Samassa yhteydessä The Timesille haastattelun antanut Wolff kertoo elämästään kauan ennen F1:n glamouria ja bisnesmenestystä.

Torger Christian Wolff on puolalaisen äidin ja romanialaisen isän lapsi. Kun Toto oli kahdeksanvuotias, hänen isällään todettiin aivokasvain.

Hän kävi Wienissä sisarensa kanssa ranskalaista lyseota. 12-vuotiaana, kun isä oli kamppaillut syövän kanssa jo neljä vuotta, Wolff kertoo kokeneensa elämänsä nöyryytyksen.

Sinä päivänä lyseon rehtori otti hänet pois luokasta puhutteluun kesken koulupäivän.

Rehtori teki selväksi, että Wolffin perhe ei ollut maksanut lukukausimaksuja pitkään aikaan. Eivät hänen tai kaksi vuotta nuoremman sisarensa maksuja.

Lapset lähetettiin kotiin kesken koulupäivän.

– Nöyryyttävintä oli mennä takaisin luokkahuoneeseen hakemaan kirjani. Idiootit luokan perällä naureskelivat, että olenpa onnekas, kun saan mennä kotiin. Muistan tarkasti, miten menimme ratikkapysäkille, jonne mentiin koulun läpi ja mäkeä ylös. Minun piti selittää siskolleni, mitä oli juuri tapahtunut. Hän ei onneksi tiennyt paljoa siitä, mitä meille oli tapahtunut.

Lasten äiti ei ollut pystynyt pitämään perheen tilejä ajan tasalla. Lopulta isovanhemmilta löytyi riittävästi rahaa, jotta lapset pääsivät takaisin kouluun.

– Isäni oli hyvin sairas. Äitini piti huolehtia kaikesta. Hän ei puhunut ranskaa ja muistutuskirjeet olivat menneet häneltä ohi. Hän oli upean hyvä monessa asiassa, muttei kaikissa äidillisissä jutuissa. Koulu taas oli erittäin ranskalainen, hyvin autoritäärinen lähestymistavassaan.

Wolff ja huippukuskit Lewis Hamilton sekä George Russell.

Wolff kertoo myös miten hän pyrki varmistamaan, ettei vastaavaa enää tapahtuisi. Liike-elämässä menestynyt mies perusti setänsä Ivarin kanssa säätiön, joka auttaa maksuvaikeuksissa olevia lyseon perheitä.

Menestyminen nuorena liike-elämässä siivitti lopulta monen mutkan kautta Mercedekselle. Wolff omistaa 30 prosenttia yhtiön F1-tallista. Onnistuminen bisneksissä, onnellinen avioliitto ja rakkaat lapset eivät kuitenkaan tarkoita, että itävaltalainen olisi seilannut helposta menestyksestä toiseen.

– Olen käynyt psykiatrilla vuodesta 2004. Terapiatunteja on varmasti yli 500. Olen kärsinyt henkisesti ja kärsin yhä. Avun saaminen on auttanut minua pääsemään yli ongelmistani ja tarttumaan kiinni uuteen potentiaaliin. En ole koskaan ollut vaivautunut mistään stigmasta. Osa menestyneimmistä ihmisistä on hyvin, hyvin herkkiä ja se tarkoittaa, että he ovat myös hyvin haavoittuvaisia.

Wolff ei täsmennä tarkasti, mitä hänen vaikeimmat aikansa tarkoittavat, mutta kertoo mm. riittämättömyyden tunteesta ja masennuksen tunteista.

– Mielestäni velvollisuutemme on sanoa, että saamme apua ja että on ok hakea apua. Simone Biles ja Naomi Osaka ansaitsevat paljon kunniaa tavasta, jolla he ovat puhuneet asiasta.