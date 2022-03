F1-tallien kiistat ilmiliekeissä, vaikka kausi ei ole edes alkanut – ikivanha kinakin saatiin taas vauhtiin

Tallit keskustelevat kiistoistaan tiistaina.

Mercedes-Benzin uusi F1-ajokki on herättänyt parranpärinää.

Uuden F1-aikakauden autot herättävät nyt jo kilpailijoissa närää. Samalla, kun jokainen talli tutkii tarkasti vastustajien autoja nähdäkseen, mitä innovaatioita heillä on – ja itseltä kenties puuttuu – löytyy myös syitä asettaa autojen laillisuus kyseenalaiseksi.

Mercedes joutui viime viikonloppuna polttopisteeseen Bahrainissa. Mullistavan näköisessä autossa ei ole käytännössä lainkaan sivuponttoneja. Vastustajia suututti kuitenkin enemmän auton sivupeilit.

Mercedeksen uudessa autossa tapa, jolla peilit kiinnittyvät autoon näyttää liki siivekkeeltä. Peileillä ei saa olla mitään aerodynaamista lisäapua autolle, vaan niiden tulisi toimia ainoastaan peileinä.

Lue lisää: Lewis Hamiltonilta yllättävä paljastus – haluaa vaihtaa sukunimensä mahdollisimman pian

Lue lisää: F1-asiantuntijalta huolestuttava arvio Valtteri Bottaksesta – toisen tallin puheista hän varoittaa: ”Historia toistaa itseään”

Lue lisää: Playboy-malli asteli alttarille ex-formulatähden kanssa – kauniit kuvat hulppeista häistä leviävät somessa

Red Bullin ja Ferrarin mielestä Mercedeksen ratkaisu liikkuu aivan sääntöjen rajamailla. Autosportin mukaan F1-tallit kokoontuvatkin tiistaina, ja agendalla on muun muassa kyseisten peilien säännönmukaisuus.

– Ei tässä kukaan halua ajautua peilisotaan. Olemme käyttäneet valtavasti aikaa 10 viime vuoden aikana peileistä puhumiseen ja siihen, ovatko ne siivekkeitä vai eivät. Tämä on varmasti oikea foorumi sille keskustelulle, sanoi Red Bullin tallipomo Christian Horner.

Kansainvälisen autoliiton Fian yksipaikkaisten kilpasarjojen johtaja Nikolas Tomazis sanoi sivustolle, että kyse on nyt peilejä hallinnoivista säännöistä ja sääntöjen sanoituksen tulkinta. Peilit eivät ole osa autoa, mutta teknisesti peilit autoon kiinnittävä osa on, ja tietyin rajoin Mercedeksen tulkinta on sääntöjen sisäpuolella.

– Jos näemme, että talli tekee jotain erilaista ja käyttää tuota funktiota tekosyynä, niin normaalisti emme salli sellaista. Toisaalta peilin pidikkeen tapauksessa oikeanlaisia sanamuotoja ei ole säännöissä ja sen vuoksi tällä hetkellä olemme tulleet tähän tulokseen (että peilit ovat sallitut).

On Autosportin mukaan todennäköistä, että tallit eivät painosta Fiaa kieltämään Mercedeksen peilejä, vaan että kautta 2023 varten sääntöjen sanamuodot hiotaan entistä tarkemmiksi.