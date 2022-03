Netflixin hittisarja paljastaa: Näin tylysti oligarkki-isä kiristi F1-tallia, kun poikansa Nikita Mazepin oli joukon hitain

Dimitri Mazepin uhkasi vetää rahoituksen tallilta.

Nikita Mazepinin ajot Haasilla on ajettu.

Netflixin hittisarja Drive To Surviven neljäs tuotantokausi julkaistiin viime perjantaina.

F1-kautta 2021 tiukasti seuraavan tuotantokauden pääpaino on Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin mestaruustaistelussa. Hittisarjassa päästään kurkistamaan myös F1-kulissien takaisiin tapahtumiin.

Kauden neljännessä jaksossa sukelletaan Haas-tallin kuvioihin. Sarjan peränpitäjäksi jämähtänyt talli palkkasi viime kaudeksi kaksi tulokaskuljettajaa: Mick Schumacherin ja Nikita Mazepinin.

”Kourijakuskina” tutuksi tulleella Mazepinilla ei olisi ollut tallipaikkaa ilman venäläistä jättiyritystä Uralkalia. Sen pääomistaja on Nikitan isä Dimitri Mazepin.

Lue lisää: F1-kourijakuski Nikita Mazepin suostui puhumaan sopimattomasta teostaan – yhden kiperän kysymyksen jälkeen tuli hiljaista

Sarjassa nähdään, miten pelottomasti isä-Mazepin käytti valtaansa tallissa, kun talousvaikeuksissa ollut tiimi oli riippuvainen Uralkalin rahoista.

Nikita Mazepinin kausi oli erittäin vaikea ja hän oli läpi kauden selvästi hitaampi kuin Schumacher. Lisäksi etenkin alkukaudesta hän joutui moniin kolareihin ja ajoi usein ulos radalta.

Jaksossa nähdään, miten Mazepinit päivittelevät auton hitautta suhteessa saksalaiseen, joka ajaa samalla kalustolla.

Mazepin on vakuuttunut, että hänen autonsa ei ole yhtä hyvä kuin Schumacherilla – muuta mahdollista selitystä vauhtierolle ei keksitty. Hän ihmetteli radiokeskusteluissa muun muassa eroa suoranopeuksissa.

Nikita Mazepin jäi ilman ajopaikkaa F1-sarjassa.

Mazepinit vaativat useaan otteeseen tallia rakentamaan venäläiselle kokonaan uuden auton. Tällä voitaisiin varmistaa, että molemmat kuskit ajavat yhtä pätevillä menopeleillä.

Tallin väki päivittelee, miten kuski ja hänen isänsä eivät usko vakuutteluja, että molemmilla on sama auto.

Lopulta isä-Mazepin lataa faktat tiskiin.

– Jos tilanne ei muutu, lähetän virallisen kirjeen, että lopetamme rahoituksen ja kilpailemisen, Dimitri Mazepinin kuullaan sanovan tallin neuvonantajalle Jesper Carlsenille.

– Siitä seuraa vakavia talousvaikeuksia. He saavat päättää, mitä tehdä, koska me emme jatka tätä touhua, että yritetään sitä ja kokeillaan tätä. Me olemme yrittäneet erilaisia juttuja jo kolmen kilpailun ajan. Jos poistamme Uralkalin, sitten loppuu ajaminen.

– Vaihtakaa autoa. Kaikki tietävät, että jollakin on tässä etu.

Haas kertoi Itävallan GP-viikonloppuna, että toinen autoista on ”marginaalisesti” painavampi kuin toinen, mutta että kuljettajat vaihtelivat, kumpi ajaa kummalla autolla.

Talli suostuu paineen alla rakentamaan uuden ajokin Mazepinille. Tuloksiin se ei juuri vaikuttanut.

Haas katkaisi yhteistyön Uralkalin kanssa pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Mazepinilla on tiiviit suhteet Vladimir Putinin kanssa. Sekä isä että poika ovat pakotteiden alaisina.

Samalla Nikita Mazepin joutui sivuun auton ratista. Hänen paikkansa otti entinen Haas-kuski, tanskalainen Kevin Magnussen.