Red Bullin F1-pomolta tylyä tekstiä Mercedeksen kohuautosta

Uusi Mercedes ei ole tehnyt vaikutusta Helmut Markoon.

Helmut Marko on aina suorapuheinen.

Mercedeksen F1-tallin uusi W13-auto näyttää radikaalilta tulkinnalta uusista säännöistä. Auton sivuponttonit ovat lähes olemattomat ja kaikki huipputekniikka on paketoitu erittäin tiiviisti hopeisen kuoren alle.

Auto herätti valtavasti huomiota, kun talvitestit alkoivat virallisesti Bahrainissa perjantaina. Moni talli toi isoja uudistuksia mukanaan Barcelonan lämmittelytestien jälkeen, mutta Mercedeksen muutokset olivat selvästi suurimpia.

Red Bull oli esitellyt omat isot muutoksensa jo Barcelonassa. Auton vauhti oli Bahrainissa erinomaista, samoin luotettavuus. Mercedeksellä oli monia ongelmia Bahrainissa.

Tallin ykköskuski Max Verstappen sanoi uskovansa, että Mercedes vain piilottelee vauhtiaan samoin kuin vuosi sitten, kun saksalaisilla oli vaikeaa testeissä, mutta voitto lohkesi heti kauden avauskilpailussa. Verstappen oli lauantain ajojen nopein.

Red Bullin moottoriurheilun neuvonantaja Helmut Marko sen sijaan oli paljon suorapuheisempi W13:sta. Hän ei usko Mercedeksen pelaavan mitään peliä.

– Seurasimme tarkasti heidän suorituskykyään, eikä se ollut kovin vakuuttavaa, Marko sanoi OE24-sivustolle Racing Newsin mukaan.

– Heidän autonsa näyttää vallankumoukselliselta, mutta vain kierrosajoilla on merkitystä. Olennaisinta on, että me olemme taas nopeimpia.

Marko sanoi muistavansa viime vuoden testikommervenkit ja tiedostaa saman mahdollisuuden nyt, mutta Marko uhkui silti itsevarmuutta.

– Meitä kiinnostaa oma automme, ja sillä saralla menee hyvin.

Mercedeksen ykköstykki Lewis Hamilton puhui autostaan suorastaan synkkään sävyyn lauantaina.

– Emme ole nopeimpia tällä hetkellä. Ferrarin vauhti näyttää parhaalta, sitten Red Bullin ja ehkä myös McLarenin. Emme ole nyt huippuvauhdissa, Hamilton sanoi BBC:n mukaan ja lisäsi:

– En usko, että pystymme kilpailemaan voitoista juuri nyt.