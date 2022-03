Formulasääntöjä laatineen Pat Symondsin mukaan Mercedes saa etua rakettimoottorin kehittelyn sivussa syntyneestä tuotteesta.

Formula ykkösten Bahrainin testien yhteydessä on eniten kohistu kahdeksan kertaa valmistajien maailmanmestaruuden voittaneen Mercedeksen uudesta autosta. W13-autossa on kilpailijoihin verrattuna pienet, joidenkin mielestä jopa laittomat, sivuponttonit.

Mercedeksen innovatiivinen ja näillä näkymin täysin laillinen ratkaisu on yllättänyt myös formuloihin sääntöuudistuksia laatineen työryhmän. Sääntönikkarit odottivat tallien tarvitsevan enemmän tilaa jäähdyttimille ja ilmanottoaukoille, mutta Mercedeksen auton sivuponttonit ovat hämmentävän pienet.

– Se (Mercedes W13) taitaa olla vähän radikaalimpi kuin luulimme, sääntötiimiä vetänyt Pat Symonds myönsi Motorsport.comin mukaan.

Lue lisää: Onko Mercedeksen uusi F1-auto laiton? Huhut lähtivät jo liikkeelle

F1-asiantuntijoiden mukaan ponttonien tarkoitus on ohjata ilmaa auton sisään ja jäähdyttää moottoria, mutta Mercedes pyrkii nyt samalla minimoimaan ilmanvastusta ja parantamaan aerodynamiikkaa.

Symonds arvelee, että Mercedes on kehittänyt jo aiemmin kehitettyä niin kutsuttua välijäähdytintä entisestään. Kyseessä on vesi- ja ilmajäähdytin, jonka alkuperä on avaruusteknologiasta.

– Ymmärtääkseni välijäähdytin tulee Oxfordshiresta Reaction Enginesilta, joka on kehittänyt jonkinlaista ilmaa hengittävää rakettimoottoria. Sivutuotteena on syntynyt todella tehokas lämmönsiirtoteknologia, Symonds avaa uutta F1-auton jäähdytysteknologiaa.

Symondsin mukaan muutkin tallit ovat yrittäneet nipistää senttimetrejä sivuponttoneista, mutta eivät ole onnistuneet yhtä radikaalisti kuin Mercedes. Symondsin mukaan jäähdyttimien lisäksi sivuponttoneissa on myös paljon muuta elektroniikkaa, joten Mercedes on tehnyt jotain muita paremmin.

Lue lisää: Kuva: Mercedes veti ässän hihastaan – uudessa F1-autossa erikoinen ratkaisu, ulkonäkö hämmästyttää

Red Bullin tallipäällikkö Christian Hornerin uutisoitiin torstaina kommentoineen yhdelle saksalaislehdelle pitävänsä Mercedeksen virityksiä laittomina. Uutinen paljastui perättömäksi ja perjantaina Horner puhui kilpailijan autosta yllättävänkin ihailevaan sävyyn.

– Mielestäni se on mielenkiintoinen. Mercedes on ollut todella innovatiivinen ja päätynyt ratkaisuun, joka on todella erilainen kuin mihin me ja muut olemme pyrkineet, Horner sanoi The-Race -sivuston mukaan.

Hornerin mukaan vasta ensimmäinen kilpailuviikonloppu viikon päästä osoittaa, onko Mercedeksen valitsema tie oikea. Hänen mukaansa on vain ilo nähdä, miten erilaisia luomuksia F1-sääntöjen puitteissa on mahdollista tehdä.

– Jopa formula ykkösten rajoittavien sääntöjen puitteissa on mahdollista olla luova. On vain lajille hyväksi, että jos talleille antaa tyhjän suunnittelupaperin, niin saa kymmenen erilaista tulkintaa.

– Mersun tulkinta on erilaisuudessaan äärimmäinen. Mutta vastatakseni seuraavaan kysymykseesi siitä, onko se laillinen: vastaus on ehdottomasti kyllä, Horner sanoi.

F1-sarjan säännöt muuttuivat tälle kaudelle, joten autoissa nähdään paljon uudistuksia. Niiden tarkoituksena on helpottaa ohittamista, jotta kisat olisivat jännittävämpiä ja tasaisempia. Uusi F1-kausi alkaa Bahrainissa viikon päästä.