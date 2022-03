Valtteri Bottaksella synkkä testipäivä

Suomalaiskuljettajan Alfa Romeo hajosi Bahrainissa.

Alfa Romeon hydrauliikkajärjestelmään tullut vika jätti Valtteri Bottaksen radalle formula ykkösten talvitestien toisena päivänä Bahrainissa. Ongelmattoman torstain jälkeen Bottaksella oli perjantaina vaikeaa, eikä hän pystynyt ajamaan kuin 25 kierrosta.

– Tämä ei ole ihannetilanne, sillä emme saaneet kilometrejä kasaan. Onneksi saimme sentään joitain testejä tehtyä, Bottas kommentoi Bahrainissa.

Talli ei osannut tuoreeltaan valottaa, missä kohtaa hydrauliikkajärjestelmää vuoto oli. Bottaksen auto hyytyi radalle, ja testien aamupäiväsessio keskeytyi pari minuuttia ennen sen aiottua loppua.

– Lisäksi session alussa oli muita teknisiä ongelmia, joista en voi kertoa yksityiskohtia, mutta ne veivät meiltä aikaa radalla. Ongelma oli sellainen, jota emme olleet aiemmin kohdanneet, Bottas kertoi.

Bottas arvioi kuitenkin pääsevänsä hiljalleen sinuiksi uuden työkalunsa kanssa. Siirtyminen Mercedekseltä Alfa Romeolle vaatii kuitenkin yhä totuttelua, ja Bahrainissa ajetaan enää yksi testipäivä.

– Meidän täytyy saada lauantaina enemmän kierroksia ja löytää parempi ymmärrys autosta. Torstaina opimme jo paljon autosta ja sen säädöistä, mutta sitä työtä pitää vielä jatkaa. Nyt täytyy suunnata kohti kisaviikonlopun säätöjä ja löytää autosta lisää suorituskykyä, Bottas totesi.

Valtteri Bottas on nyt Alfa Romeon mies.

Kauden alku on jo ovella, sillä viikon päästä perjantaina Bahrainissa ajetaan testien sijaan kauden avauskisan harjoituksia.

Aamupäivän jaksolla ajaminen oli Bottaksen mukaan paljon työläämpää kuin iltasessio, jossa hän ajoi torstaina.

– Päivällä täällä on huomattavasti kuumempaa kuin varsinaisen kisan aikaan, sillä se ajetaan illalla. Näissä oloissa auton kisasäätöjen testaaminen on hankalaa, koska kisassa on kuitenkin erilaista, kauden ainoa suomalaiskuljettaja sanoi.

Bottas harmitteli, ettei hän ehdi testata uutta ajokkiaan enää kuin yhden päivän. Hän ajaa lauantaina iltasessiossa.

– Meidän pitää maksimoida oppiminen jäljellä olevana aikana, Bottas sanoi.