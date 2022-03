F1-tallista potkut saanut Nikita Mazepin kertoi tulevaisuuden suunnitelmistaan – ryhtyy auttamaan hyllytettyjä venäläisiä

Nikita Mazepin kertoo ryhtyvänsä auttamaan ”ei-urheilullisin perustein” hyllytettyjä venäläisurheilijoita.

Haasilta lähtöpassit saanut venäläiskuljettaja Nikita Mazepin alkaa tarjota oikeudellista apua hyllytetyille venäläisurheilijoille.

Näin Mazepin, 23, kertoo Instagram-tilillään julkaisussa, jossa hän avasi tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Mazepin joutui syrjään Haasin F1-tallista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Lisäksi hän joutui Euroopan unionin pakotelistalle.

Mazepinin lisäksi lukuisia muitakin venäläisiä urheilijoita on suljettu kansainvälisten kilpailujen ulkopuolelle Venäjän hyökkäyksen alettua. Mazepin kertoi perustavansa säätiön auttaakseen heitä.

– Olen päättänyt perustaa säätiön, joka tukee urheilijoita, jotka ovat menettäneet mahdollisuuden kilpailla korkeimmalla tasolla ei-urheilullisin perustein, Mazepin sanoi Instagram-tilillään.

Mazepinin mukaan säätiö tarjoaa mm. töitä, taloudellista tukea ja psykologista apua. Säätiön nimeksi tulee We Compete As One

Mazepinin entinen talli Haas purki mainossopimuksensa myös venäläisen jättiyhtiön Uralkalin kanssa.

Nikita Mazepinin isä, niin ikään pakotelistalle joutunut Dmitri Mazepin omistaa ison osan Uralkalista. Dmitri Mazepin on rahoittanut poikansa F1-uraa.

Sky Sports kertoo, että säätiön työhön käytetään Uralkalin sponsorirahoja, jotka oli aiemmin tarkoitettu Haasille.

Uralkali on ilmoittanut vaativansa kaikkia kuluvana vuonna Haasille maksettuja sponsorirahoja takaisin.

Mazepin kertoi torstaina ettei hän sulata Haasin antamia lähtöpasseja. Hän sanoi, ettei hän ole poissulkenut oikeudellisia toimia Haasia kohtaan.

– On hyvä pitää kaikki (oikeudelliset) vaihtoehdot avoimena. Minun sopimukseni purkamiseen ei ollut mitään oikeudellista perustetta, Mazepin kommentoi Sky Sportsin mukaan keskiviikkona.

Mazepinin tilalla Haasilla ajaa alkavalla kaudella Kevin Magnussen.