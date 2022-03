Nikita Mazepin, 23, EU:n pakotelistalle – potkut saanut F1-kuski harkitsee oikeustoimia entistä talliaan kohtaan

Nikita Mazepinin nimi löytyy EU:n tuoreelta pakotelistalta.

Euroopan unioni lisäsi keskiviikkona 14 uutta Kremliä lähellä olevaa venäläistä bisnesvaikuttajaa pakotelistalleen Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi.

Asiasta uutisoi muun muassa Financial Times, jonka mukaan tuoreelta pakotelistalta löytyvät myös entinen F1-kuski Nikita Mazepin ja hänen isänsä Dmitri Mazepin. Kemianteollisuudessa vaikuttavan Uralchem-yhtiön oligarkkijohtaja Dmitri Mazepin on rahoittanut poikansa F1-uraa.

Nikita Mazepin, 23, sai potkut Haas-tallista alkavan F1-kauden kynnyksellä viime lauantaina. Samalla yhdysvaltalaistalli purki mainossopimuksensa venäläisen Uralkalin kanssa. Dmitri Mazepin omistaa ison osan Uralkalista.

Dmitri Mazepinin läheiset välit Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ovat olleet tiedossa.

Autosportin mukaan EU:n perusteluissa huomautetaan Dmitri Mazepinin olevan mukana "taloudellisessa sektorissa, joka tuo huomattavaa tuloa Ukrainan epävakaudesta vastuussa olevalle Venäjän hallitukselle”. Perusteissa huomautettiin myös, että Dmitri Mazepin oli yksi 36:sta bisnesvaikuttajasta, jotka tapasivat Putinin 24. helmikuuta eli päivänä, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Nikita Mazepinin tapauksessa perusteluissa tuotiin esille hänen osallisuutensa F1:ssä. Perusteiden mukaan on luonnollista yhdistää Nikita Mazepin hänen isäänsä, jolla taas on sidoksia Venäjän hallitukseen.

Nikita Mazepin on kommentoinut F1-potkujaan happamana. Hän on kertonut saaneensa tietää asiasta vasta Haasin julkaistua tiedotteen asiasta. Mazepin on myös kertonut olleensa siinä uskossa, että saa jatkaa Haasilla ilman maatunnuksia niin sanotusti neutraalein värein.

Keskiviikkona Mazepin ilmoitti perustavansa järjestön niille urheilijoille, jotka ”eivät saa kilpailla ja joita kollektiivisesti rangaistaan vain passinsa perusteella”. We compete as one -nimellä kulkeva järjestö tarjoaa rahallista ja muuta tukea kilpailuista suljetuille urheilijoille. Sky Sports kertoo, että järjestö on perustettu niillä Uralkalin sponsorirahoilla, jotka oli aiemmin tarkoitettu Haasille.

Mazepin oli viime kaudella MM-sarjan heikoimman tallin huonoin kuski. Hän on ollut formulauransa aikana usein kielteisissä otsikoissa radalla ja sen ulkopuolella tapahtuneiden selkkausten takia. Hänen tulevaisuuden urasuunnitelmat ovat ainakin toistaiseksi hämärän peitossa.

Uralkali on ilmoittanut vaativansa kaikkia kuluvana vuonna Haasille maksettuja sponsorirahoja takaisin.

Nikita Mazepin ei ole poissulkenut oikeudellisia toimia Haasia kohtaan.

– On hyvä pitää kaikki (oikeudelliset) vaihtoehdot avoimena. Minun sopimukseni purkamiseen ei ollut mitään oikeudellista perustetta, Mazepin kommentoi Sky Sportsin mukaan keskiviikkona.