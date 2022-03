Toto Wolffilta tyly tuomio Netflixin supersuositusta F1-sarjasta: "Vihaan sitä"

Toto Wolffilla on kahtiajakoisia ajatuksia Netflixin Drive to Survive -dokumenttisarjasta.

F1:n suurtalli Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ei ole erityisen innoissaan Netflixin huippusuoritusta F1-dokumenttisarjasta Drive to Survive. Sarjan kovasti odotettu uusin kausi ilmestyy perjantaina 11. maaliskuuta.

Wolff muodosti jyrkän mielipiteen sarjasta jo ensimmäisellä katselukerralla.

– Katsoin ensimmäisiä jaksoja ja vihasin sitä. Nyt olemme mukana siinä. Kasvoimme siihen pikku hiljaa. En koskaan halunnut kameraa naamani eteen, vaikka se onkin osa työnkuvaani, Wolff sanoi Irlannin Independent-lehden haastattelussa.

Mercedes ja Ferrari eivät olleet mukana sarjan ensimmäisellä kaudella, mutta vuosien varrella sekä tallin että Wolffin on pitänyt viilata asennettaan sarjan hurjan suosion myötä.

F1-kauden avaintapahtumat viihdyttävään ja dramaattiseen pakettiin kasaava sarja on auttanut kasvattamaan formula ykkösten suosiota etenkin Pohjois-Amerikassa.

– Yhtäkkiä sitä tajusi, kuinka iso juttu siitä oli tullut ympäri maailmaa nuoremman yleisön keskuudessa, Wolf muisteli.

Sarjan vastaansanomattomasta suosiosta huolimatta Wolffia arveluttaa yhä dokumenttikameroiden päästäminen sisäpiiriin – etenkin kun lopputuotteessa on silloin tällöin rakennettu draamaa myös sinne, missä sitä ei välttämättä ole ollut.

– On pelottavaa, kuinka paljon päästämme heidät näkemään. Vihaan itseni näkemistä siellä. He pyörittelevät juonta ja kokoavat kohtauksia, joita ei tapahtunut. Sisäpiiriläisenä voi kai sanoa, että asiat ovat eri tavalla kuin aiemmin. Mutta luomme viihdettä, ja se on uusi ulottuvuus viihteestä, tallipomo pyöritteli.

Wolff ei ole ainoa F1-kuuluisuus, joka on kritisoinut Netflix-sarjaa. Kuljettajien hallitseva maailmanmestari Max Verstappen pahastui viime vuonna sarjaan hänen mielestään väkisin rakennetuista juonenkäänteistä sen verran, että kieltäytyi olemaan mukana neljännellä kaudella.