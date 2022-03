Kommentti: Reaktiot Venäjän Nikita Mazepinin F1-lähtöpasseihin ihmetyttävät – tuleeko hänen tilalleen yhtä heikko kuski?

Nikita Mazepinin taidotkaan eivät olleet F1-paikan arvoiset, joten hänen kohtalonsa surkuttelu tuntuu sitäkin omituisemmalta, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Nikita Mazepin oli jo vuosi sitten MM-sarjan kohutuin kuljettaja. Hänellä oli taustallaan ongelmallista käytöstä radalla ja sen ulkopuolella: muun muassa paikoin aggressiivista ja vaarallista kilvanajoa pikkuformuloissa sekä syksyn 2020 kourintakohu.

F1-kauden 2021 avanneen Bahrainin GP:n aika-ajoissa Mazepin rikkoi ensin herrasmiessääntöjä ja pyörähti sitten avausmutkaan pilaten lämmittelykierroksensa lopussa ohittamiensa kuljettajien kierrokset. Hän oli yli 0,8 sekuntia hitaampi kuin tallitoverinsa Mick Schumacher.

Kisa päättyi ensimmäiseen mutkayhdistelmään, kun Mazepin pyörähti seinään.

Uran avauskauden saldo oli 21:s sija 20 kuljettajan MM-sarjassa (Robert Kubica ajoi kaksi kisaa Kimi Räikkösen oltua sivussa) ja 22 pyörähdystä 21 GP:n MM-sarjassa. Mazesp.in-sivuston ylläpitämässä luvussa ovat mukana harjoitusten ja aika-ajojen spinnaukset.

Schumacher jäi aika-ajoissa kahdesti ilman kierrosaikaa. Muuten hän löi Mazepinin 19–0, ero oli keskimäärin yli 0,9 sekuntia ja monesti yli sekunnin.

Nyt Mazepin on ulkona F1-sarjasta. Hän on ainakin sosiaalisessa mediassa (F1:n Instagram) saanut yleisöltä paljon osakseen myötätuntoa, mikä tuntuu jokseenkin käsittämättömältä. Nuori mies eli unelmaansa, mutta hänen paikkansa ei alun alkaenkaan ollut formula ykkösissä.

Ainoa syy venäläisen paikkaan kuninkuusluokan lähtöruudukossa oli hänen isänsä, oligarkki Dmitri Mazepinin mukanaan tuomassa sponsorirahassa. ”Amerikan F1-tallina” itsensä esittelevä yhdysvaltalaistiimi Haas teki kuten niin moni muu länsimaissa 20 viime vuoden aikana.

Nikita Mazepin ajoi vielä helmikuussa F1-testeissä samalla viikolla, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Se myi itsensä venäläisrahalle ja maalautti jopa autonsa Venäjän lipun väreihin – aikana, jolloin Venäjän tunnukset ovat olleet urheilussa laajalti kiellettyjä maan valtiojohtoisen dopingohjelman paljastuttua.

Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on pakottanut länsimaalaisia yrityksiä kuten Haasin katsomaan viimein totuutta silmiin.

Siksi Mazepin on nyt ilman ajopaikkaa. Ja se on myös urheilullisesti, olkoonkin että urheilu on sodan rinnalla täysin merkityksetöntä, hyvä asia F1-sarjalle.

Kuka Mazepinin sitten korvaa?

Korvaajaehdokkaista sympaattinen italialainen Antonio Giovinazzi ajoi kolme kautta Alfa Romeolla ilman mitään lähtemätöntä vaikutusta, mutta hän olisi kuitenkin ihan uskottava F1-kuski.

Vahvimmin toiseen Haasin kilpakuskin penkkiin on kuitenkin istuteltu tallin reservikuskia Pietro Fittipaldia. Jos näin käy, taso ei Mazepinista juuri nouse, vaikka 25-vuotias brassi pärjäsi jopa yllättävän hyvin loppuvuodesta 2020. Hän ajoi silloin kaksi kilpailua Bahrainin kammokolarissa loukkaantuneen Romain Grosjeanin paikkaajana.

Pietro Fittipaldi on jo ajanut kaksi F1-kisaa Haasilla.

Maailmanmestari Emerson Fittipaldin tyttärenpoika ei ole saavuttanut oikein minkäänlaisia tuloksia vähänkään uskottavammissa autourheilusarjoissa. Oli pieni ihme ja onnekkaiden sattumusten summa, että Pietro Fittipaldi sai F1-kisoissa vaadittavan superlisenssin.

Pietron ja veljensä Enzo Fittipaldin ajohaalareissa näkyi muuten aiemmin pyramidihuijaukseksi paljastuneen AirBit Clubin logot.