Lewis Hamilton kuvattiin supersuositun näyttelijätähden vierellä – F1-kuskin vitsailu ilahdutti faneja

Lewis Hamilton seurasi muotinäytöstä yhdessä Zendayan kanssa.

F1-kauden 2022 alku häämöttää jo alle kahden viikon päässä. Vaikka kauteen valmistautuminen käy kuumana, Mercedeksen tähtikuljettajalla Lewis Hamiltonilla on ollut aikaa myös toiselle intohimolleen, muodille.

Kahdeksatta F1:n maailmanmestaruuttaan jahtaava Hamilton, 37, kuvattiin sunnuntaina luksusmerkki Valentinon muotinäytöksen eturivissä Pariisin muotiviikoilla.

Hamiltonin vieruskaverina oli yksi tämän hetken suosituimmista näyttelijätähdistä, muun muassa HBO:n hittisarja Euphoriasta ja uusista Spiderman-elokuvista tuttu Zendaya.

Zendaya, 25, on palkittu Euphoria-roolistaan Emmyllä. Euphoria on yksi viime vuosien puhutuimmista sarjoista.

Hamilton julkaisi Instagram-tilillään yhteiskuvan Zendayan kanssa. F1-tähti vitsaili pyytäneensä roolia Euphorian tulevalta kolmannelta kaudelta. Päivityksestä päätellen rajullakin tavalla teini-ikäisten yhdysvaltalaisnuorten elämää kuvaavan hittisarjan sisältö on Hamiltonille tuttua.

– Kiitos Z, että istuit kanssani. Kysyin häneltä, voisinko olla mukana kolmannella kaudella. Ne lapset Euphoriassa todellakin kaipaisivat opettajaa, Hamilton kirjoitti.

Euphoria sisältää rutkasti alastomuutta, seksiä, väkivaltaa ja huumeiden käyttöä. Vaikka sarja kertoo lukioikäisistä nuorista, oppitunneilla heitä ei juurikaan sarjassa näytetä. Tämä on yleinen vitsailun aihe sosiaalisessa mediassa.

Hamiltonin ehdotus on otettu riemulla vastaan. Instagram-päivityksen kommenttikenttä on täyttynyt Euphoria-aiheisista vitseistä. Se, että Hamilton selvästi tuntee sarjan, on ilahduttanut faneja.

– Vetoomus Lewiksen saamiseksi kolmoskaudelle, yksi fani on kirjoittanut.

F1-kauden ensimmäinen kilpailu ajetaan 20. maaliskuuta Bahrainissa. Tällä viikolla torstaista lauantaihin Bahrainissa ajetaan talvitestejä.