Saksalaislähde: Nikita Mazepinille lähtöpassit Haasilta – paljastiko tallin sponsori venäläisen korvaajan?

Saksan Sky Sportsin tietojen mukaan Nikita Mazepin ei aja ensi kaudella Haasin F1-tallissa.

Haasin venäläinen F1-kuski Nikita Mazepin sai tiistaina ilouutisen, kun kansainvälinen autoliitto Fia päätti, että venäläiset ja valkovenäläiset kuljettajat saavat ajaa sen sarjoissa neutraaleissa väreissä. Ilo oli kuitenkin ennenaikainen.

Saksan Sky Sports uutisoi torstaina, että sen lähteiden mukaan Mazepin saa päätöksestä huolimatta lähtöpassit talliltaan. Syynä ovat Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Ykkösvaihtoehtona venäläisen korvaajaksi pidetään Haasin brasilialaista testikuskia Pietro Fittipaldia.

Saksan Sky uskoo Fittipaldin, 25, olevan Haasin ratissa jo ensi viikon talvitesteissä Bahrainissa. Tallipäällikkö Günther Steiner on jo aiemmin ilmoittanut brassin olevan ykkösvaihtoehto, jos kuskia päätetään vaihtaa.

Mazepin on ajanut Haasilla isänsä Dmitri Mazepinin rahoilla. Vanhemman Mazepinin yritys Uralkali on tallin pääsponsori.

Seuraava kysymys on, voiko Uralkali enää jatkaa yhdysvaltalaistallin ykköstukijana. Barcelonan testeissä viime viikolla Haas ajatti viimeisenä testipäivänä vitivalkoista autoa, josta oli poistettu Uralkalin mainostarrat ja Venäjän sinipunainen väritys.

– Täyden eron on tapahduttava nyt. Tässä on kaksi vaikuttavaa tekijää: on ulkoinen paine ja toisaalta Haas on amerikkalainen talli. Günther Steiner alleviivasi, että tallin talous on riittävän laajalla pohjalla, Skyn asiantuntija Ralf Schumacher pohtii.

Yhden Haasin sponsorin Home Deluxen toimitusjohtaja Alexander Thoss vaikuttaa pitävän kuljettajanvaihdosta varsin varmana, sillä hän nimesi Fittipaldin Haasin toiseksi kuljettajaksi ilmoittaessaan Instagramissa yhteistyön jatkumisesta.

– Home Deluxe jatkaa sitoutumistaan Haasin F1-tiimin ja sen kuljettajien Mick Schumacherin ja Pietro Fittipaldin kanssa vähintään vuodella! Onnea tulevalle kaudelle 2022! Thoss kirjoitti.

Keskiviikkona brittimedia kertoi, että täkäläinen autoliitto Motorsport UK kielsi venäläisiä ja valkovenäläisiä kuskeja osallistumasta sen alaisiin kilpailuihin Britanniassa.

Näin Mazepinilta olisi joka tapauksessa jäänyt väliin ainakin Silverstonen F1-osakilpailu.