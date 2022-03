Nikita Mazepinin F1-uralle lopullinen niitti? Britannialta kova päätös

Britannian autourheiluliitto sulki ovet venäläis- ja valkovenäläiskuskeilta.

Kansainvälinen autoliitto Fia ilmoitti tiistaina, ettei se sulje venäläis- ja valkovenäläiskuskeja sarjojensa ulkopuolelle. Maiden kuljettajat, esimerkiksi Haasin F1-kuski Nikita Mazepin, saavat ajaa neutraaleissa väreissä.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK on suositellut lajiliitoilleen, että Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat suljettaisiin täysin kilpailutoiminnan ulkopuolelle. Fia ei kuitenkaan lähtenyt tälle linjalle, mikä oli venäläiselle Mazepinille, 23, tietysti hyvä uutinen.

Lue lisää: Nikita Mazepinille ilouutinen, Venäjän GP pysyy peruttuna

Nyt Britannian autourheiluliitto Motorsport UK on kuitenkin tehnyt omat päätöksensä – ja tällä kertaa uutiset eivät ole Mazepinin ja muiden venäläiskuskien kannalta hyviä.

Esimerkiksi BBC ja Autosport kertovat, että Motorsport UK on kieltänyt venäläis- ja valkovenäläiskuskeja sekä -talleja osallistumasta Motorsport UK:n alaisiin kilpailuihin Britanniassa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että Mazepin ei saisi ajaa heinäkuussa Silverstonen F1-osakilpailussa. BBC:n mukaan Motorsport UK:n päätös on saanut siunauksen Britannian hallitukselta.

Motorsport UK kielsi myös Venäjän ja Valko-Venäjän kansalliset symbolit, värit ja liput.

BBC kertoo, että Haas olisi katkaisemassa yhteistyönsä Mazepinin kanssa. Autosportin mukaan Haas on tekemässä päätöstä Mazepinin tulevaisuuden suhteen ”lähiaikoina”.

Yhdysvaltalaistalli Haasin merkittävä rahoittaja on Mazepinin miljardööri-isä Dmitri Mazepin, jonka omistama Uralkali on Haasin pääsponsori. Dmitri Mazepinilla on läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.