Nikita Mazepinille ilouutinen, Venäjän GP pysyy peruttuna

Fia antaa venäläisten ja valkovenäläisten ajaa neutraaleissa väreissä.

Haasin F1-kuljettaja Nikita Mazepin saa pitää tallipaikkansa ainakin toistaiseksi. Tämä varmistui tiistaina, kun kansainvälinen autoliitto Fia kertoi sanktioistaan hyökkäyssotaa käyviä Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoita kohtaan.

Vaikka kansainvälinen olympiakomitea KOK suosittelikin pannaa näille urheilijoille kansainvälisistä kilpailuista, Fia ei tälle linjalle lähtenyt. Venäläiset ja valkovenäläiset kuljettajat saavat ajaa neutraaleissa väreissä. Ehtona on sitoutuminen Fian arvoihin poliittisesta neutraaliudesta ja rauhasta.

Mazepinin jatko F1:ssä ei silti ole varmaa. Hänen miljardööri-isänsä Dmitrin omistama Uralkali on Haasin pääsponsori. Kuinka Venäjään kohdistuvat talouspakotteet, Uralkalin asema sekä Mazepinin suhde Vladimir Putiniin vaikuttavat Haas-tallin halukkuuteen pitää Mazepin kuskinaan, jos Uralkalilta ei haluta tai pakotteiden vuoksi voida ottaa tukirahaa vastaan?

Jos Mazepin ei jatka Haasilla, on todennäköisin korvaaja Pietro Fittipaldi.

Kovin rangaistus maita kohtaan on, ettei niissä saa järjestää kilpailuja, eivätkä niistä maista tulevat tallit saa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Eritoten tämä on isku Venäjän GP:lle, joka on ajettu Sotshissa yhtäjaksoisesti vuodesta 2013.

Mazepinin ohella nimekkäin aktiivinen venäläiskuljettaja on entinen F1-pilotti Daniil Kvjat, joka ajaa Fian WEC-sarjassa.