Entinen F1-floppi haluaa F1-tallin 2024 – latasi kovan väitteen formulapomojen tyrmäämästä hankkeesta

Michael Andretti haluaisi F1-sarjaan omaan tallinsa, mutta se ei käy mutkitta.

Sukunimi Andretti tunnetaan läpi autourheilumaailman. Mario Andretti voitti F1:n maailmanmestaruuden 1978, IndyCarin 1984 ja Le Mansissa oman luokkansa 1995. Hän ajoi kaikkiaan 128:ssa F1:n GP:ssä ja IndyCarin seuraajassa CART-sarjassa vielä yli 50-vuotiaana.

Hänen poikansa Michael seurasi isänsä jalanjäljillä ja voitti CART-sarjan mestaruuden 1991. Parhaimmillaan neljä Andrettia ajoi sarjassa samaan aikaan: Mario, Michael, Michaelin veli Jeff sekä heidän serkkunsa John.

Michaelin poika Mario ajaa tänä päivänä sarjassa perheensä nimikkomenopelillä. Eläköitymisen jälkeen Andrettit ovat keskittyneet autourheilubisneksessä tallien pyörittämiseen.

Andretti Autosport kilpailee IndyCarin lisäksi kuudessa muussa sarjassa, niiden joukossa Formula E, Indy Lights, Extreme E ja IMSA.

Andretti haluaisi myös formula 1 -sarjaan, mutta toistaiseksi tie on ollut tukossa. Yhtiö oli lähellä ostaa Alfa Romeota pyörittävän Sauberin itselleen viime vuonna, mutta kauppa kariutui kalkkiviivoilla.

Mario Andretti ilmoitti helmikuussa, että yhtiö oli tehnyt virallisen tallipaikka-anomuksen kansainväliselle autoliitolle Fialle. Tavoitteena olisi kilpailla kaudella 2024. Voimanlähteiden toimittamisestakin on jo sovittu Renaultin kanssa.

F1:een ei kuitenkaan loikata noin vain, ja Andrettit tietävät sen. Siitä huolimatta Michael Andretti kertoo Autosportille yllättyneensä siitä, miten penseästi heidän hankkeeseensa suhtaudutaan.

Sekä Mercedeksen tallipomo Toto Wolff että Red Bullin Christian Horner heittivät kylmää vettä hankkeen päälle taannoin. Kummankin mielestä Andrettin pitää pystyä osoittamaan, että he tuovat selkeää lisäarvoa sarjalle eivätkä halvenna kilpailua.

– Se oli todella yllättävää. Luulin, että olisi ihan selvä homma, että saisimme paikan. Mutta selvästikin näin ei koskaan ole formula ykkösissä, Andretti harmitteli.

Myöskään kuljettaja-aikanaan Andretti ei saanut hommaa toimimaan. Hän ajoi tynkäkauden heikolla menestyksellä McLarenin ratissa 1993 ja sai kenkää kesken kauden. Hänet korvasi Mika Häkkinen.

Uuden tallin pitää maksaa 200 miljoonan dollarin osallistumismaksu sarjalle.

– Tarvitsemme vain hyväksynnän. Toivottavasti ihmiset ymmärtävät, että emme me heikennä kilpailua. Niinhän Toto väittää. Ensinnäkin toisimme 200 miljoonaa dollaria. Toiseksi uskon, että tuomme enemmän kuin 100 miljoonan edestä arvoa sarjalle vain täällä Yhdysvalloissa.

F1 on kasvattanut suosiotaan Yhdysvalloissa merkittävästi viime aikoina. Haas-talli ei kuitenkaan ole saanut merkittävää lisäpontta amerikkalaisuudestaan huolimatta.

Andretti toisi mukana kuuluisan nimensä ja paljon paikallisemman otteen. Tallin tarkoituksena olisi tuoda amerikkalainen kuljettaja mukanaan sarjaan. Kyseessä olisi mitä todennäköisimmin Indy-sarjan suurlahjakkuus Colton Herta, josta on puhuttu F1-piireissäkin jo tovi.

Herta ajaa Andrettin Indy-autoa, samoin amerikkalainen entinen F1-kuski Alexander Rossi.

Herta ilmoitti pian uutisen tultua julki, ettei suostuisi jättämään kautta 2023 ajamatta jenkkisarjassa ollakseen F1-tallin testi- ja kehityskuljettaja. Hän kuitenkin kovasti haluaisi kisapaikan F1:ssä 2024.

Michael Andretti kaatoi myös täyslaidallisen Alfa Romeon niskaan pipariksi menneistä neuvotteluista.

– Se oli täysi vitsi. Se homma oli jo maalissa. Olimme sopineet allekirjoituspäivänkin. Sitten, kirjaimellisesti kaksi päivää ennen sitä, he muuttivat kaupan ehtoja. He halusivat pitää hallinnan itsellään. Ei todellakaan. He halusivat veto-oikeuden. Ihan hirveää. Tuhlasimme siihen valtavasti aikaa.