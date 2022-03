Entinen F1-kuski Daniil Kvjat valittaa venäläisurheilijoiden kohtaloa: ”Kilpailemisen estäminen on vastoin urheilun periaatteita”

Daniil Kvjat toivoo rauhaa.

autourheilija Daniil Kvjat on vedonnut sometilillään rauhan, dialogin ja venäläisurheilijoiden kilpailunvapauden puolesta.

Kvjat julkaisi Twitterissä pitkän kirjoituksen, jossa toivoi rauhanomaista ratkaisua ”Ukrainan tilanteeseen”.

– On hirvittävää nähdä kaksi veljeskansaa sotimassa. En halua, että sotatoimet vaikuttavat ihmiskunnan tulevaisuuteen. Haluan, että tyttäreni ja kaikki lapset voivat nauttia tästä kauniista maailmasta, Kvjat kirjoitti.

Samalla Kvjat otti kantaa kansainvälisen olympiakomitean KOK:n suositukseen sulkea venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kansainvälisistä kilpailuista. Se voi johtaa Kvjatin joutumiseen sivuun kansainvälisen autoliiton Fian urheiluautosarjasta – ja samoin mm. Nikita Mazepinin panemiseen syrjään Haasin F1-tallista.

Venäläisurheilijoiden osallistuminen on kielletty jo monissa lajeissa ilman KOK:n suositusta. Fia on jo päättänyt perua alkavan kauden Venäjän GP:n ja Venäjä on suljettu monista kansainvälisistä kilpailuista.

– Haluaisin muistuttaa KOK:ta ja muitakin urheilun kattojärjestöjä siitä, että heidän tulisi pysyä politiikan ulkopuolella. Venäläisurheilijoiden ja -seurojen kilpailemisen estäminen on epäreilu ratkaisu ja on vastoin urheilun periaatteita: yhtenäisyyttä ja rauhaa. Kuka muu opettaa ja ohjaa kansoja olemaan yhdessä tällaisena aikoina, jos emme me urheiluihmiset?

Kvjatille huomautetaan kommenteissa mm. siitä, että moni ukrainalaisurheilija ei voi osallistua kilpailuihin juuri nyt, koska joutuu jäämään puolustamaan kotiaan venäläisten hyökkäykseltä tai on joutunut pakenemaan kotoaan.