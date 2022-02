Kuvat: Alfa Romeon uusi F1-auto julki – pääväri muuttui

Alfa Romeo julkisti uuden autonsa viimeisenä F1-tallina.

Hinwil

Formula ykkösten Alfa Romeo julkisti kymmenestä F1-tallista viimeisenä uuden autonsa, kun Barcelonan testeissä vielä ”naamioituneena” kilometrejä niellyt C42-kilpuri esiteltiin koko komeudessaan sunnuntaina.

Alfa Romeon brändin perinteiset värit ovat yhä käytössä, mutta viime kauden pääväri valkoinen on nyt korvattu pääosin punaisella.

Alfalle Mercedekseltä vaihtanut suomalaispilotti Valtteri Bottas tietää, että uutuuttaan kiiltävän ajokin saattaminen F1-huipulle ei ole helppoa.

– Olen innoissani. Tämä on uusi haaste minulle, uusi projekti, ja olen ehdottoman valmis tähän tässä vaiheessa uraani, kun olen jo ehtinyt koota aika lailla kokemusta. Olen nauttinut näistä ensimmäisistä askeleista (uudessa tallissa) tutustuessani ihmisiin ja aloittamalla yhteistyötämme. Annan kaikkeni, jotta tämä projekti etenee. Töitä piisaa, mutta on jännittävää nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Bottas sanoi.

– Autossa on potentiaalia, ehdottomasti. Mutta olemme yhä varsin alkuvaiheissa, testeissä (viikolla Barcelonassa) ajot jäivät osaltani aika rajalliseksi. Joten autosta on vielä paljon löydettävää, ja tähtään Bahrainiin (kautta edeltäviin testeihin 10.–12. maaliskuuta) saadakseni lisää ymmärrystä autosta. Kuten sanoin, töitä piisaa, mutta potentiaalia tässä paketissa on.

Bottas ajoi Mercedeksellä viisi kautta, voitti kymmenen gp:tä ja keräsi 20 paalupaikkaa. Mutta kun tallitoverina oli Lewis Hamilton, jäi suomalainen auttamatta varjoon. Aina. Nyt varjoa ei enää ole, joten se voisi olla hyväksi?

– Minulla on vielä paljon annettavaa tälle lajille. Kuljettaja ei koskaan lopeta uuden oppimista. Pyrin aina parantamaan ja tunnen, että nyt voin olla paras versio itsestäni sen sijaan, että yritän olla joku muu ja yritän liikaakin, Bottas pyöritteli vastausta.

– Loppujen lopuksi tämä on kuitenkin joukkuepeliä, enkä näe itseäni ainoana johtajana tallissa. Teemme tätä yhdessä.

F1-kausi avataan Bahrainin gp:llä 20. maaliskuuta.