Valtteri Bottakselta tiukka varoitus George Russellille – ”En usko, että kukaan pystyy...”

Valtteri Bottas muistuttaa korvaajaansa siitä, miten haastavan tehtävän edessä tämä on.

George Russellilla (oik.) on todennäköisesti kädet täynnä töitä Lewis Hamiltonin (vas.) kanssa. Keskellä Mercedes-Benzin F1-tallin pomo Toto Wolff.

George Russell siirtyi hiljattain Valtteri Bottaksen tilalle Lewis Hamiltonin tallitoveriksi Mercedes-Benzin F1-talliin.

Alfa Romeolle mennyt Bottas lähetti SunSportin haastattelussa tiukan varoituksen hänet korvanneelle Russellille. Hamilton ei ole syyttä suotta seitsenkertainen maailmanmestari.

– En usko, että kukaan pystyy lyömään Lewisia samalla autolla lähitulevaisuudessa. George sopeutuu varmasti hyvin, koska hän on ollut Mercedeksen ohjelmassa mukana jo vuosien ajan. Mutta Lewisin lyöminen ei ole helppoa. Minä sain kokea sen, Bottas sanoi lehdelle Racingnews-sivuston mukaan.

Bottas ja Hamilton ajoivat tallikavereina viiden kauden ajan. Suomalaiseen teki aivan erityisen vaikutuksen Hamiltonin suoritustason tasaisuus. Parhaimmillaan Bottas pystyi haastamaan britin, muttei kisaviikonlopusta toiseen.

– Jokaisella kuskilla on ylä- ja alamäkiä. Hänen perustasonsa on vain niin korkealla. Huononakaan päivänä hän ei ole kovin huono. Lisäksi hän osaa sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, taitaa muutoksiin reagoimisen ja löytää aina parhaat säädöt autoon.

Bottas kehui myös Hamiltonin taitoja kisakuskina. Yksi ominaisuus nousi erityisesti esille, ja se näkyi myös usein eroa tekevänä seikkana Bottaksen ja Hamiltonin välillä.

– Hänen kykynsä hallita renkaiden kulumista on aivan erityistä. Kaikki nämä asiat yhdistyvät suureen taitotasoon.

Bottas kertoi olevansa ylpeä siitä, että parhaina päivinään pystyi pesemään Hamiltonin.

– Oli vaikeaa tulla talliin ja ottaa johtava asema kun hän oli siellä. Nyt tilanne on uusi ja tämä on minulle raikas, uusi alku – on hienoa olla siinä ykköskuskin roolissa, Bottas kuvaili uutta aikaansa Alfa Romeolla.

Uusi F1-kausi alkaa maaliskuussa Bahrainissa. Sitä ennen ajetaan kahdet talvitestit, joissa saadaan ensiarvioita vuoden 2022 ajokkien vaikutuksista tallien voimasuhteisiin.