Kova väite salaisesta sopimuksesta levisi – Toto Wolff kommentoi nyt asiaa

Toto Wolff kommentoi Michael Masin lähtöpasseja.

Muun muassa BBC uutisoi tammikuussa, että Mercedes olisi tehnyt FIA:n kanssa salaisen sopimuksen: talli veti valituksensa Abu Dhabin GP:n tapahtumista pois, kun se sai vakuudet kilpailujohtaja Michael Masin lähtöpasseista.

– Meidän valituksemme poisvedon yhteys kenenkään lähtöön FIA:lta ei ole totta. En tiedä, mistä sellaiset väitteet tulevat, Mercedeksen tallipomo Toto Wolff kommentoi perjantain lehdistötilaisuudessaan.

Torstaina ilmoitettiin, että Masi ei jatka F1-kilpailunjohtajana. Wolffin kiistosta voi halutessaan löytää pienen aukon, sillä Masi ei varsinaisesti lähtenyt FIA:lta: hänelle kerrottiin tarjottavan uutta roolia organisaatiossa.

Wolff totesi, että kilpailunjohtajan pesti on vaikea paikka ja ilmoitti olevansa tyytyväinen kattojärjestön tekemiin uudelleenjärjestelyihin.

Viime kauden loppuratkaisu oli kova paikka Mercedekselle ja Lewis Hamiltonille, joka jäi MM-sarjassa kakkoseksi.

– Hän on tullut takaisin hienossa mielentilassa. Hän on positiivinen ja päättäväinen. Vastoinkäymiset tekevät hänestä aina vain vahvempia. Hän on valmiina hyökkäykseen, Wolff linjasi.