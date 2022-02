Ruotsin legenda Peter Forsberg kertoo ystävyydestään Kimi Räikkösen kanssa – perheet viettivät aikaa Malediiveilla, kun F1-tähden ura loppui

Jääkiekkolegenda Peter Forsbergista on tullut hyvä ystävä F1-tähti Kimi Räikkösen kanssa.

Tre Kronor löi unohtumattomassa olympiafinaalissa Leijonat Torinossa 2006.

Paikalla Ruotsin voittoa oli todistamassa myös Suomen F1-tähti Kimi Räikkönen, joka kävi ottelun jälkeen tervehtimässä niin Suomen kuin Ruotsinkin pelaajia.

Moni muistaa lehtien palstoilta kuvan, jossa Räikkönen kaulaili Ruotsin supertähden Peter Forsbergin kanssa.

Räikkönen asui jo tuolloin Sveitsissä Baarin kylässä Zugin kupeessa.

Myös Forsberg on asunut Zugissa vuodesta 2018. Urheilutähdistä on tullut niin sanottuja perhetuttuja, sillä myös heidän puolisonsa Minttu Räikkönen ja Nicole Nordin ovat ystävystyneet.

– Näemme toisiamme satunnaisesti. Hän on ollut aika paljon liikkeellä uransa aikana, mutta nyt hänellä on enemmän aikaa. Ehkä meilläkin on aikaa hengata enemmän, Discoveryn kiekkoasiantuntija Forsberg kertoo Ilta-Sanomille.

– Meillä molemmilla on lapsia, lapsemme pelaavat lätkää – ja Kimikin pelaa. Saa nähdä, jos pääsemme pelaamaan jossain paikallisissa turnauksissa yhdessä, sanoo Forsberg, joka on aiemminkin pelannut Jäämiehen kanssa lätkää.

Urheilutähdet tutustuivat toisiinsa jo takavuosina.

– Tapasimme aikoinaan Montrealissa, kun hänellä oli kisa ja minulla leikkaus. Se oli ehkä joskus vuonna 2002, Forsberg naurahtaa.

Tapahtuneesta on jo paljon aikaa, joten Forsberg saattaa viitata vuoteen 2007, jolloin hän oli tyräleikkauksessa Montrealissa.

– Tutustuimme silloin vähän ja olin joskus myös katsomassa hänen aika-ajojaan Monzassa.

Vuodenvaihteessa, Räikkösen F1-uran loputtua, perheet olivat samaan aikaan lomalla Malediiveilla.

– Olimme samassa paikassa ja hengasimme muutaman päivän ajan siellä yhdessä.