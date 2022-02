Miksi Ayrton Sennaa kunnioittava logo katosi Williamsin F1-autosta 27 vuoden jälkeen? Tallipomon piti selitellä ratkaisua

F1-legendaa kunnioittava merkki oli Williamsin auton keulassa yli neljännesvuosisadan ajan.

F1-talli Williams aiheutti yllätyksen lajin seuraajille kun se julkisti uuden menopelinsä värityksen tiistaina.

Uudesta kokosinisestä värityksestä puuttui yksityiskohta, joka on liittynyt jokaiseen Williamsin autoon vuodesta 1995 lähtien.

Kyseessä on pieni S-logo, joka on kiinnitetty jokaiseen Williamsiin F1-legenda Ayrton Sennan muistolle. Senna kuoli traagisessa onnettomuudessa Imolassa 1994, ja kaudesta 1995 lähtien jokaista Williamsin autoa on koristanut Sennan säätiön punavalkoinen S-logo.

S-logon katoaminen on tuskin sattumaa, sillä Williams siirtyi viime kaudella uuteen omistukseen Dorilton Capitalille.

– Päätimme, että on aika mennä eteenpäin, kertoi tallipomo Jost Capito Autosportille.

– Meillä alkaa uusi aikakausi, meillä on uusi auto. Ja olemme myös uusineet tallin museota, jossa on erityinen oma osio Ayrtonille.

Senna-logo Williamsin keulassa kaudella 2021.

Capiton mielestä oli aika luopua S-logosta myös omien kuljettajien vuoksi.

– Oli aika mennä eteenpäin ja olla näyttämättä S-logoa kuljettajille koko ajan kun he menevät autoon, muistutuksena siitä, mitä tapahtui. Haluamme kunnioittaa Sennaa sillä, että hänellä on oma, erityinen paikkansa meidän museossamme.

Capito kertoi myös, että Sennan sukua ei konsultoitu päätöstä tehtäessä. Dorilton Capital haluaa kuitenkin tukea Sennan yhdistystä, Ayrton Senna -instituuttia, aiempaa laajemmin.

– Uskon, että yhä useampi hyötyy tästä järjestelystä. Tarkemmat järjestelyt ja ratkaisut pitää kuitenkin tehdä.

Williams esitteli tiistaina uuden FW44-kilpurinsa värit, mutta varsinaista kisa-ajokkia ei vielä nähty. Se nähdään lähempänä talvitestejä Barcelonassa.