F1-kulisseissa yllätyskäänne – Red Bullin pomo riemastui: ”Valtava etu meille”

Red Bullin F1-tallissa iloitaan uudesta käänteestä.

Max Verstappen on Red Bullin tähtikuljettaja.

Red Bullin formula 1 -talli on viime päivät päässyt nautiskelemaan yllättävästä uutisesta.

Autosport-lehti kertoo, että japanilainen autoteollisuusjätti Honda on jatkamassa Red Bullin moottoritoimittajana huomattavasti aiempaa suunniteltua pidempään.

Hondan oli alun perin määrä toimittaa Red Bullille moottoreita enää vain tulevan kauden 2022 ajan. Nyt mieli on kuitenkin muuttunut, ja Honda lähettää Red Bullille ja sen sisartallille Alpha Taurille moottoreita Japanista aina kauden 2025 loppuun saakka.

Samalla Red Bull saa lisää aikaa omalle moottoriprojektilleen, jonka tuloksia nähdään F1-radoilla vuodesta 2026 lähtien.

– Alkuperäinen suunnitelma oli, että he [Honda] tekisivät moottoreita meille vain kaudeksi 2022. Nyt on päätetty, että valmistus jatkuu vuoteen 2025 saakka. Tämä on tietenkin meille valtava etu, sillä meidän täytyy nyt tehdä vain pientä säätöä ja kalibrointia, Red Bullin johtoportaan jäsen Helmut Marko sanoi Autosportin mukaan.

Marko kertoi Hondan mielenmuutoksen johtuneen kahdesta syystä: Red Bullin viimeaikaisesta menestyksestä ja F1-moottorisuunnittelun tuomasta akkutietämyksestä, jota Honda voi käyttää hyödykseen sähköistämisprojektissaan.

Red Bullin Max Verstappen voitti kuljettajien maailmanmestaruuden kaudella 2021.