Kimi Räikkösen uusi työ selvillä – aloittaa tallipäällikkönä!

Kimi Räikkönen aloittaa uuden työn oman motocrosstiiminsä tallipäällikkönä.

Kimi Räikkösen Ice One Racingina perustama, sittemmin Husqvarnan tehdastallia pyörittänyt motocrosstiimi vastaa alkavasta kaudesta lähtien Kawasakin tehdastallista motocrossin MM-sarjassa.

Räikkösestä tulee samalla Kawasaki Racing Teamin tallipäällikkö. Räikkösen tallia pyörittäneen Antti Pyrhösen uudeksi titteliksi tulee tiimimanageri.

Motocross on Räikkösen pitkäaikainen intohimo.

– Tätä tallia ei voi luonnehtia harrastukseksi. Tässä on tosi kyseessä ja tavoitteemme on olla mahdollisimman hyviä. Kun olen lopettanut kilvanajon, minulla on enemmän aikaa keskittyä tähän projektiin, Räikkönen kommentoi tiedotteessa.

– En ole niinkään kiinni päivittäisissä asioissa vaan kyse on enemmän strategisesta näkökulmasta. Haluan käyttää kokemustani, joka minulla on tiimitoiminnasta ja siitä, miten menestystä saavutetaan isoilla areenoilla.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että Kawasaki on valinnut meidät tehdastiimikseen.

Kawasakin tähtäimessä on motocrossin maailmanmestaruus.

– Tulin Kimin tiimiin kymmenen vuotta sitten. Emme ole koskaan lopettaneet kovaa työtä, jotta saavutamme parhaat mahdolliset tulokset MXGP-luokassa. Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia kuten useita voittoja ja palkintosijoja. Nyt saamme mahdollisuuden työskennellä arvostetun tehtaan kanssa, Pyrhönen kommentoi tiedotteessa.

MM-kausi alkaa 20. helmikuuta Englannista. Suomessa ajetaan kauden 17:s kilpailu 20:stä 14. elokuuta Kymiringillä.