Kimi Räikkönen ei ymmärrä F1-fanien reaktioita – ”Olen outo”

Suomen formulalegenda pysyi uskollisena omalle tyylilleen.

Formulalegenda Kimi Räikkönen ei ole koskaan ymmärtänyt, miksi hän on ollut niin rakastettu kuljettaja lajin fanien sydämissä.

Hiljaisen ja vetäytyvän suomalaisen karisma on nähty juuri siinä, ettei hän hirveästi sano mitään tai teeskentele mahtipontisen pr-koneiston toivomalla tavalla. Räikkönen on ollut oma itsensä.

– En tiedä, miksi fanit pitävät minusta, 42-vuotias Räikkönen sanoi tuoreeltaan Autosportin haastattelussa.

– Ehkä siksi, koska olen mitä olen. Aina outo tai kummallinen, tai miksi sitä haluaakaan kutsua!

Uransa viime kauteen päättänyt Räikkönen sanoo, että hän on toiminut aina – tai lähes aina – omilla ehdoillaan. Hän ei suostunut taipumaan muottiin.

– Ehkä heidänkin (F1-sirkuksen) oli helpompi todeta, että paras antaa hänen (Räikkösen) tehdä, mitä hän haluaa, suomalainen pohti.

Keinotekoisen ja silotellun roolin esittäminen olisi ollut Räikkösen mielestä myös epäterveellistä.

Yksi Räikkösen uran ikonisimmista hetkistä oli Abu Dhabin GP vuonna 2012. Kesken kisan Lotus-tykki täräytti tiimiradioon unohtumattomat sanat: ”Jättäkää minut rauhaan! Tiedän, mitä olen tekemässä.” Hän myös voitti kisan.

Räikkönen sanoi Autosportille, ettei tuo viestinvaihto tiimiradiossa ollut hänelle mitenkään erityisen mieleenpainuva.

– Ei minulla ole siitä tunteita, ei hyviä eikä huonoja.

Vuoden 2007 F1-maailmanmestari starttasi urallaan 349 osakilpailuun, mikä on sarjan ennätys. Torstaina kerrottiin, että jatkossa Räikkönen toimii motocrossin MM-sarjaan kuuluvan Kawasaki Racing Teamin tallipäällikkönä.

Talli on alun perin Räikkösen perustama Ice One Racing.

– Tätä tallia ei voi luonnehtia harrastukseksi. Tässä on tosi kyseessä ja tavoitteemme on olla mahdollisimman hyviä. Kun olen lopettanut kilvanajon, minulla on enemmän aikaa keskittyä tähän projektiin, Räikkönen sanoi tiedotteessa.