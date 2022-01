Lewis Hamiltonista uusi väite F1:n kulisseista – ”50 miljoonaa syytä”

Brittilehti Telegraphin mukaan Mercedes valmistautui Lewis Hamiltonin lopettamiseen jo ennen Abu Dhabin draamaa.

F1-tähti Lewis Hamilton on pitänyt radiohiljaisuutta joulukuussa Abu Dhabissa ajetusta F1-kauden päätöskisasta lähtien.

Tuolloin Red Bullin Max Verstappen päihitti kiistanalaisten tuomaripäätösten avittamana Hamiltonin maailmanmestaruustaistelussa. Hollantilainen Verstappen ohitti Hamiltonin viimeisellä kierroksella.

Mercedeksen kuski Hamilton ei ole esiintynyt julkisuudessa Abu Dhabin jälkeen, eikä ole myöskään kertonut kuulumisiaan sosiaalisessa mediassa. Valtavan pettymyksen kokeneen Hamiltonin täyshiljaisuus on saanut jopa epäilemään, ettei brittitähti olisi enää jatkamassa uraansa.

Brittilehti The Telegraph esitti maanantaina julkaisemassaan jutussa uuden väitteen liittyen keskusteluun Hamiltonin uran jatkumisesta. Telegraphin haastatteleman Mercedestä lähellä olevan lähteen mukaan talli odotti Hamiltonin lopettavan uransa, mikäli hän olisi voittanut Abu Dhabissa varmistaen samalla kahdeksannen maailmanmestaruutensa.

Mikäli näin on, tämä viittaa Telegraphin mukaan siihen, että Hamiltonilla olisi sopimuksessaan jonkinnäköinen pykälä, joka mahdollistaa sopimuksen purun. Britin sopimus Mercedeksen kanssa on voimassa kauden 2023 loppuun asti.

Asia on oleellinen siitä näkökulmasta, että Mercedes voisi teoriassa haastaa Hamiltonin sopimusrikkomuksesta oikeuteen, mikäli tämä päättää uransa kesken kaiken. Pykälä voisi estää tämän teoreettisen mahdollisuuden – jos Hamilton joka tapauksessa päätyy lopettamaan uransa, nyt vain eri syystä.

Valtaosa Telegraphin jututtamista lähteistä ei kuitenkaan usko, että Hamilton on lopettamassa. Yhden lähteen mukaan Hamiltonin hiljaisuus on vain osa draamaa.

– Totuus on se, että Lewisillä on tänä vuonna superkilpailukykyinen auto, ja hänellä on 50 miljoonaa syytä jatkaa, lähde kommentoi Telegraphille viitaten Hamiltonin sopimuksen arvoon.

– Jos hän lopettaisi, hän olisi jo ilmoittanut siitä, eikö niin?

Hamiltonin lopettamishuhuja hämmensi omalta osaltaan Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff, kun hän ei joulukuussa pystynyt vahvistamaan, jatkaako Hamilton uraansa vielä Abu Dhabin skandaalimaisten tapahtumien jälkeen.