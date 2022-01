Valtteri Bottas kertoo suhteestaan alkoholiin – ”Välillä on auttanut ja välillä ei”

Valtteri Bottas puhuu paineista ja niiden nollaamisesta.

Paineet.

Niistä puhutaan huippu-urheilussa paljon, mutta mitä liialliset paineet oikeastaan ovat ja miltä ne tuntuvat?

Valtteri Bottas avaa F1-sarjassa melko harvoin puhuttua aihetta kuskin näkökulmasta Suplan podcastissaan Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas.

– Jos huomaa kisaviikonlopun aikana tai ajaessa, että alkaa huolehtimaan vaikkapa aika-ajokierroksella: Mitä jos mä mokaan tämän kierroksen? Silloin tiedostaa, että nyt on liikaa paineita. Sellaista ei pitäisi miettiä, Bottas avaa.

Optimaalisessa tilanteessa virheitä ei pelkää tai mieti.

– Tiedät, miten täydellinen kierros ajetaan. Silloin sanotaan vain itselleen, että nauti vaan ja toteutetaan suunnitelma.

–Jos taas miettii, teenkö lukkojarrutuksen ja mokaanko, tuleeko siitä sanomista tai on tietynlaista kireyttä tiimin kanssa työskentelyssä eikä duunia pysty tekemään vapautuneesti tai kotona on pinna kireällä, paineita on alitajunnassa liikaa.

Bottas on uransa aikana kokenut eri tuntemuksia, jotka ovat vaikuttaneet ajamiseen.

– Pahin ääripää on se, kun funtsii, että ”älä mokaa, älä mokaa”.

Yhtenä parhaista tunteista on mieleen jäänyt Espanjan GP:n aika-ajot 2019. Bottas otti tuolloin paalupaikan 0,634 sekunnin erolla Lewis Hamiltoniin.

– Ehdin kierroksen puolivälissä miettiä, että vitsi tämä on helppoa ja menee kuin itsestään.

Entä miten Bottas nollaa paineita ja stressiä?

– Parhaiten toimii liikkuminen luonnossa, Bottas kertoo.

Aktiivisesti käytössä oleva sauna on myös hänelle ”pyhä paikka”, jossa voi hiljentyä omiin ajatuksiin.

Formulakuski nollaa joskus myös alkoholin voimalla.

– Välillä sitä tulee käytettyä. Ei välttämättä niin tarkoituksellisesti sitä hakien, että pääsisi paineista pois. Mutta välillä tuntuu, että tietynlainen resetointi tuo tiettyä rentoutta kisaviikoille. Olen sitä välillä koettanut: välillä on auttanut ja välillä ei, Bottas hymähtää ja saa ohjelman juontajan Oskari Saaren nauramaan.

Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas -podcast on kuunneltavissa Suplasta.

Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.