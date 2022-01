McLarenin pomo lataa kovaa tekstiä F1:n jättitalleista – ”Järjettömillä summilla”

Zak Brownin mielestä F1:n suurtallit ajavat härskisti omia etujaan.

F1-talli McLarenin toimitusjohtaja Zak Brown on puolustanut voimakkaasti lajin kulukattoa ja sen tiukentamista. Brown kritisoi voimakkaasti lajin suurtallien toimintaa McLarenin omilla verkkosivuilla julkaistussa vuosikatsauksessa.

Kulukatto laskee 145 dollarista 140 miljoonaan kaudella 2022 ja 135 miljoonaan 2023. Brownin mukaan ”jotkut tallit” yrittävät yhä saada lukua ylöspäin.

– Jotkut tallit etsivät yhä tekosyitä kulukaton nostamiseksi, jotta ne voivat voittaa maailmanmestaruuden rahalla. Tiettyjen tallien jatkuva lobbaus katon nostamiseksi sprinttikisojen vahinkokustannusten kattamista varten on esimerkki.

Brownin mukaan lajin pomojen on oltava tarkkana, ettei kulukaton lisäämä tasapäisyys häviä näiden tallien painostuksen vuoksi. Brown ei nimeä talleja, mutta oletettavasti hän viittaa viime vuosien mestaritalleihin Red Bulliin ja Mercedekseen sekä kenties myös Ferrariin.

– Sprinttikisat ovat tuoneet uusia katsojia ja nostaneet lajin profiilia. Kuitenkin jotkut tallit vaativat yhä kulukaton nostamista järjettömillä summilla, vaikka on selviä todisteita viime vuoden kisoista, että niissä sattui vain vähän vahinkoa. Tämä on ohuesti verhottu yritys suojella heidän kilpailuetuaan.

– Lajin nykyinen hallintorakenne on sellainen, että tietyt tallit pystyvät käytännössä pitämään koko lajia panttivankinaan suojellakseen kilpailuetuaan lajin ja fanien edun kustannuksella. He eivät pysty hyväksymään, että kulukatto on parhaaksi lajille. He eivät voi enää tuhlata tietään huipulle.

McLaren kuului itsekin vuosikymmenten ajan lajin suurimpiin rahankäyttäjiin ennen putoamistaan huipulta ja ajautumista talousvaikeuksiin.

Brown kritisoi myös tallien hierarkista järjestelmää, jossa ”A-tallit” ja ”B-tallit” kisaavat eri kasteissa. Brownin mielestä jokaisen tallin pitäisi pystyä suunnittelemaan kaikki omat osansa voimanlähteitä ja mahdollisesti vaihdelaatikon tiettyjä osia lukuun ottamatta.

Nykyisin Brownin mielestä lajissa määräävät liikaa ne tallit, joiden tulevaisuus on sidoksissa suuremman moottorinvalmistajan tuesta ja avusta. Nämä ”B-tallit” äänestävät säännöistä ”isäntiensä” toiveiden mukaisesti, ja itsenäiset valmistajat, kuten McLaren Brownin mielestä, häviävät.

– Sarjassa pitäisi olla 10 aitoa valmistajaa. Nyt tallien liiketoimintamalleissa on liikaa eroja. Näitä on mahdotonta valvoa yksillä säännöillä.

– Tiivistetysti nykytilanteessa B-tallit ovat liian kilpailukykyisiä A-tallin tuen vuoksi ja A-tallit taas hyötyvät B-tallien olemassaolosta.