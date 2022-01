Kimi Räikkönen pani ainutlaatuisen Ferrarinsa myyntiin – pyyntihinta huimaa päätä

Kimi Räikkösen omistama Ferrari F12 TDF -superauto on myynnissä sveitsiläisessä autoliikkeessä.

Kimi Räikkönen on luopumassa Ferraristaan.

Tuore formulaeläkeläinen Kimi Räikkönen siivoaa autotalliaan.

Räikkösen, 42, omistama Ferrari F12 TDF -superauto ilmestyi perjantaina myyntiin luksusautoja myyvän sveitsiläisen Carstar-liikkeen listoille.

Auto on maalattu samoihin väreihin kuin Ferrarin F1-auto, jolla Räikkönen ajoi maailmanmestariksi vuonna 2007. Sen katolla on Räikkösen kilpailunumero 7 ja sen niskatukiin on kirjailtu Räikkösen lempinimi Iceman (Jäämies).

Kuva: Carstar julkaisi Instagramissa kuvan myynnissä olevasta Räikkösen Ferrarista. Liikkeen seiniä koristavat suomalaiskuskin ajohaalarit.

Lue lisää: Kimi Räikkönen on ansainnut ajamalla satoja miljoonia euroja – tällaiseen luksuselämään hän on rahojaan käyttänyt

Halvalla Räikkösen Ferrari ei irtoa. ”Ainutlaatuiseksi” kuvaillun auton myyntihinta on 1 890 000 Sveitsin frangia (nykykurssilla 1 810 000 euroa).

Auto on tosin hyvin vähän käytetty. Myynti-ilmoituksen mukaan kesäkuussa 2016 käyttöön otetulla autolla on ajettu vain 1 800 kilometriä.

Räikkösellä on läheinen suhde autoa myyvään Carstariin. Hän perusti Freienbachissa sijaitsevan liikkeen ystävänsä Jerry Casciaton kanssa ja toimi yrityksen verkkosivujen mukaan sen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2011.