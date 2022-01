Toto Wolffilta suorasukainen kuvaus Lewis Hamiltonin tilanteesta: ”Tämä on hänelle äärimmäisen vaikeaa”

Toto Wolffin mukaan F1-kauden 2021 kiistanalainen loppuhuipennus ei unohdu koskaan.

Talvi on ollut Toto Wolffille ja Mercedeksen F1-tallille raskasta aikaa.

F1-talli Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ei ole valmis unohtamaan viime F1-kauden dramaattista loppuselkkausta, jossa Lewis Hamiltonin jo varmalta näyttänyt maailmanmestaruus karkasi kisajohdon päätösten avustuksella Red Bullin Max Verstappenille.

Katkera kalkki kaivelee yhä kaikkia Mercedeksen leirissä, sanoo Wolff.

– Sitä ei unohdeta koskaan. Se, mitä Lewisille tapahtui oli väärin. Hän oli lyömätön sinä päivänä siihen asti, kun kisan johto päätti rikkoa sääntöjä. Sitä on vaikea ymmärtää. Se kaivertaa meitä aina, vaikka Max Verstappen ansaitsikin mestaruutensa koko kautta katsottaessa. Sinä päivänä parempi ei kuitenkaan voittanut, 50 vuotta keskiviikkona täyttänyt Wolff sanoi itävaltalaislehti Kronen Zeitungin haastattelussa.

Erityisen kova isku Abu Dhabin päätöskisan tapahtumat oli Hamiltonille, joka olisi voitolla ottanut historiallisen kahdeksannen maailmanmestaruutensa. On edelleen epävarmaa, palaako hiljaiseloa viettävä Hamilton Mersun rattiin maaliskuussa alkavalla kaudella.

Wolff myönsi itävaltalaislehdelle, että 37-vuotiaan supertähden henkinen jaksaminen on nyt kovalla koetuksella.

– Hän on tiennyt läpi elämänsä, että hänen pitää puhua radalla. Mutta tämä on hänelle äärimmäisen vaikeaa siihen asti, kun hän löytää tavan ymmärtää, mikä on oikein ja mikä väärin. Se vie aikaa, Wolff sanoi.

Brittilehti Daily Mailin mukaan Wolffin oli määrä tavata perjantaina Kansainvälisen autoliiton Fian uusi puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem. Mediatietojen mukaan Wolff ja Mercedes vaativat F1:n kilpailunjohtajalle Michael Masille potkuja. Hamiltonin on kerrottu odottavan, millaisiin toimiin Fia päätyy saatuaan valmiiksi tutkintansa Abu Dhabin tapahtumista.

Wolff kertoi tapaavansa Hamiltonin seuraavan kerran viimeistään helmikuussa. F1-kausi alkaa Bahrainissa 18.–20.3.