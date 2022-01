Lewis Hamilton vetäytyi piiloon – Toni Vilanderilta kova linjaus, mitä F1-tähden pitäisi nyt tehdä

Lewis Hamilton on kadonnut julkisuudesta, mutta Mika Häkkinen ja Toni Vilander eivät usko brittikuskin uran päättyvän. Vilanderin mielestä Hamiltonin pitäisi nyt ”keskittyä perusasioihin”.

Lewis Hamilton on vaipunut totaaliseen radiohiljaisuuteen. Brittikuskin kerrotaan linnoittautuneen mökilleen, eikä hän ole puhunut F1-asioista sitten viime kauden päättäneen Abu Dhabin osakilpailun.

Viaplayn uusi F1-asiantuntija, kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen vertaa brittitähden tilannetta hänen ensimmäisen mestaruuskauden 1998 jälkitunnelmiin.

Mika Häkkinen ei usko Lewis Hamiltonin uran päättyvän.

– Minua vietiin varmaan neljä viikkoa putkeen ympäri maapalloa promohommissa, se oli niin rankkaa kuin olla ja voi. Sitten päätin, että hyppään piilopaikkaan, olen siellä kuukauden, enkä ota yhteyttä kehenkään, Häkkinen vastasi Ilta-Sanomille Viaplayn mediatilaisuudessa keskiviikkona.

Häkkinen toteutti suunnitelmansa, eikä ollut kuukauden ajan missään tekemisissä lajin kanssa.

– Se, mitä Lewis on kokenut näiden vuosien aikana, vaatii sen, että on pakko nollata pää. Muuten ei jaksa.

Suomalaislegenda ei usko Hamiltonin pohtivan uran päättämistä.

– Uskon, että hän haluaa ottaa aikaa itselleen ja tulla takaisin vahvempana kuin koskaan.

MTV:ltä Viaplayn F1-tiimiin loikannut Toni Vilander uskoo selityksen Hamiltonin käytökseen löytyvän viime kauden päätöskilpailun tapahtumista. Vilanderin mielestä Hamilton vain ”lataa akkujaan”.

Toni Vilanderin mielestä Lewis Hamiltonin ura voi päättyä ainoastaan maailmanmestaruuteen.

– Abu Dhabin tilanteet menivät niin voimakkaasti urheilijan ja kilpakuskin tunteisiin. Kilpa-ajaja, taistelija ja lajirakkaus – uskon ja toivon niiden voittavan Hamiltonin pään sisässä ja sen takia näemme entistä aggressiivisemman, jopa paremman Hamiltonin radalla, Vilander kommentoi Ilta-Sanomille ja painotti:

– Hamiltonin uran pitäisi päättyä maailmanmestaruuteen. Luulen, että se nousee voittavaksi tekijäksi.

Lewis Hamilton kuvattiin joulukuussa, kun hänet lyötiin ritariksi. Sen jälkeen Hamilton on kadonnut julkisuudesta.

Hamilton on kuski, joka antaa ääneensä kuulua myös F1-autosta ulos astuessaan. Hän on antanut äänensä monesti radan ulkopuolisille asioille.

– Hamiltonissa mielenkiintoista on se, miten hän on asennoitunut näihin eri teemoihin. Hän on ottanut esille, että hän on kokenut syrjintää ja vääryyttä koko hänen uransa aikana. Tämä (Hamiltonin piiloutuminen julkisuudelta) on samaa kategoriaa, Vilander analysoi.

– Osa lajipäättäjistä on tyytyväisiä siihen, että saatiin uusi mestari riippumatta viimeisen kilpailun tapahtumista.

Vilanderin mukaan Hamilton kokee joutuneensa suuren vääryyden kohteeksi.

– Mutta uskon, että hän on helmikuussa radalla, kun testit alkavat.

Vilander arvelee Hamiltonin vaativan Fialta parannuksia kilpailun tuomariston ja johdon toimintaan. Päätökset pitäisivät olla yhteneväisiä, eikä viimeisten kisojen ”oudot tapahtumat” saisi toistua.

On myös esitetty, että Hamilton vaatisi kilpailunjohdon ja tallipäälliköiden välisen kisanaikaisen yhteyden katkaisemista.

– Hamilton ei piittaa pätkääkään siitä, jos tallipäälliköt saavat jutella Michael Masille tai huudella mitä vaan. Mutta ne tapahtumat ja tavat, joilla asioita on käsitelty, ovat olleet hyvin epäformulamaisia.

– Show tuli aika paljon esille. Tuollaiset tapahtumat eivät yllättäisi minua Jenkeissä, että saadaan lisää tapahtumaa ja yleisö kiinnostuu enemmän, mutta F1 on ollut aina hyvin tarkka siitä, että sääntöjä ei kierretä, ja jos joku jää kiinni, siitä rangaistaan.

” Ulkopuoliset asiat alkavat painamaan mieltä ja näyttelevät turhan isoa roolia.

Vilanderille on selvää, mihin Hamilton haluaa muutosta sarjassa.

– Jos sieltä löytyy tällaisia tilanteiden taipumisia tai sääntöjen mukauttamisia siihen hetkeen siten, mikä näyttäisi paremmalta tv:ssä tai joku ei uskalla tehdä ratkaisuja, kun toinen hyötyy ja toinen ei, niihin hän haluaa vaikuttaa.

F1-asiantuntijan mielestä Hamilton pyrkii jopa liikaakin vaikuttamaan asioihin, ja hänen pitäisi ”keskittyä perusasioihin”.

– Nauttia elämästä ja tehdä tehtävät ratin takana niin hyvin kuin mahdollista. Ulkopuoliset asiat alkavat painamaan mieltä ja näyttelevät turhan isoa roolia.