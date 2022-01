Niki Juuselan jatko F1-selostajana vahvistettiin – Viaplayn formulalähetyksissä todella kovia nimiä

Viaplayn tv-lähetyksissä nähdään liuta kuuluisia F1-nimiä.

Viaplay esitteli keskiviikkona tv-lähetyksiensä F1-tiimin.

Selostajana on Niki Juusela, kuten Ilta-Sanomat on jo aiemmin uutisoinut. MTV:ltä vuodenvaihteessa irtisanoutunut Juusela jatkaa F1-selostajana, sillä hän on selostanut autourheilun kuninkuusluokan kisoja vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin hän työskenteli Ylellä.

– Olen ylpeä saadessani jatkaa intohimoni ja rakastamani lajin parissa. On myös erittäin inspiroivaa päästä työskentelemään Viaplaylla, jossa huokuu määrätietoisuus ja tavoitteellisuus uuden edessä. Mahdollisuudet formuloiden välittämiseen ovat Suomessa ennennäkemättömällä tasolla, Juusela hehkuttaa tiedotteessa.

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla, että F1-lähetyksiin juontajaksi on pestattu Iiro Harjula ja varikkotoimittajaksi Mervi Kallio. Myös tämä vahvistettiin keskiviikkona.

Lähetyksissä nähdään lisäksi Mika Häkkinen, Mika Salo, Heikki Kovalainen, Emma Kimiläinen, Ossi Oikarinen ja Toni Vilander. F1-lähetykset näkyvät vastedes Elisa Viihde Viaplay -palvelussa ja V sport -kanavilla.

Kovalainen on F1-uransa jälkeen kilpaillut muun muassa Japanin Super GT -sarjassa, jonka mestaruuden hän voitti 2016. Kovalaista ei aikaisemmin ole nähty asiantuntijana F1-lähetyksissä, joten pesti on uusi mutta mieluinen haaste.

– Yksinkertaisesti ajankohta oli juuri sopiva. Omassa kalenterissani on nyt enemmän tilaa muille projekteille. Ja Viaplayn uusi F1-tuotanto huipputiimin kanssa on mielenkiintoinen haaste. Paljon on varmasti opittavaa mutta odotan mielenkiinnolla live-lähetysten tekemistä, sanoo Kovalainen.

Heikki Kovalainen ryhtyy television F1-asiantuntijaksi. Arkistokuva.

Aikaisemmin muun muassa Viaplayn jääkiekkolähetyksistä tuttu Harjula siirtyy F1-lähetyksiin tuottajaksi ja studioisännäksi.

– Jääkiekko on minulle rakas laji, jonka parista en tule poistumaan, mutta on mahtavaa päästä työskentelemään autourheilun tarunhohtoisimman sarjan pariin! Suhtaudun tähän haasteeseen suurella kunnianhimolla ja tiedostaen suomalaisen Formula 1 -yleisön vaatimustason, Harjula sanoo.

Varikkotoimittaja Kallion on määrä raportoida paikan päältä jokaisesta kisasta.

– Olen mielettömän innoissani, kun saan olla osa tätä upeaa tiimiä ja jatkaa töitä Formula 1:sten parissa. On hienoa päästä paikanpäälle välittämään tunnelmia suomalaisille katsojille. Uskon, että isona toimijana pystymme entistä monipuolisemmin tarjoamaan suomalaisille katsojille tunnelmia F1-varikolta ja kulissien takaa.

Kaksinkertainen F1-maailmanmestari Häkkinen nähdään tulevalla kaudella Viaplayn asiantuntijana yhdessä David Coulthardin ja Tom Kristensenin kanssa. Häkkisen roolista Viaplayn lähetyksissä uutisoitiin joulukuussa.

Toimittajina Viaplayn F1-tiimissä ovat vuoden vaihteessa aloittaneet Ilkka Soini sekä Katariina Kiviranta.

Formula 1 -lähetykset ovat tästä kaudesta lähtien katsottavissa yksinoikeudella Elisa Viihde Viaplay -palvelussa ja V sport -kanavilla. Viaplayn lähetykset kattavat kaikki F1 -harjoitukset, aika-ajot sekä varsinaiset kisalähetykset sekä runsaasti muuta oheisohjelmistoa.

F1-lähetysten lisäksi Elisa Viihde Viaplayssa nähdään myös kaikki 14 F2 -osakilpailuviikonloppua sekä kaikki F3 -osakilpailut sekä W Series -sarjan kilpailut. Kaikki kisat selostetaan suomeksi.