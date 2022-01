Mitä Lewis Hamilton aikoo? F1-legenda Alain Prost lataa arvionsa: ”Todella surullista”

Lewis Hamilton, 37, on viettänyt hiljaiseloa F1-kauden jälkeen. Alain Prost pitää surullisena, jos britti lopettaa uransa. Ranskalainen pitää sitä täysin mahdollisena.

Seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton, 37, koki tylyn tappion viime joulukuun Abu Dhabin GP:ssä.

Huimiin esityksiin kauden lopussa venynyt Hamilton oli ajamassa vastustamattomaan voittoon ja nousemassa maailmanmestariksi, kun Nicholas Latifi ja Michael Masi puuttuivat peliin.

Williamsin Latifi pyörähti kriittisellä hetkellä seinään ja aiheutti turva-auton.

Kilpailujohtaja Masi empi ratkaisuissaan ja päätti lopulta kesken viimeistä edellisen kierroksen tehdä kyseenalaisia ja ennennäkemättömiä päätöksiä, joiden seurauksena Max Verstappen pääsi viimeisellä kilpailukierroksella hyökkäämään ja ohittamaan britin.

Verstappen voitti maailmanmestaruuden ja sai heti kisan jälkeen urheiluhenkiset onnittelut Hamiltonilta.

Kisan jälkeen Hamiltonista ei ole kuulunut pihaustakaan. Hänestä nähtiin kisan jälkeisellä viikolla kuvia ja valokuvia: ensin Sir Lewis Hamilton lyötiin ritariksi, sitten hän oli paikalla Mercedeksen kauden päätöstapahtumassa.

Varsinaisia julkisia esiintymisiä Hamilton ei ole tehnyt. Sosiaalisessa mediassa hän on vaiennut täysin.

Huhumylly on jauhanut siitä asti, kun Mercedeksen tallipomo Toto Wolff ilmoitti ”toivovansa”, että Hamilton jatkaa uraansa.

Jatkaako?

Lue lisää: Lähteet: Lewis Hamiltonin tilanteesta uutta tietoa – tästä mökilleen linnoittuneen britti­mestarin mykkäkoulussa on kyse

Nyt asiaan on ottanut kantaa ranskalaislegenda, neljä maailmanmestaruutta voittanut Alain Prost, 66.

– On vaikeaa asettaa itseään hänen asemaansa. Hänellä on varmastikin yhtä paljon syitä lopettaa kuin jatkaa. Se on 50–50, Prost näkee.

Prost kommentoi asiaa kotimaansa Le Journal du Dimanchessa.

– Hän otti vastaan helvetinmoisen iskun, mutta olisi todella surullista jos hän ei jatka alkavalla kaudella.

Hamilton tällä hetkellä mestaruuksien määrässä Michael Schumacherin rinnalla tasalukemissa 7–7. Voitoissa (103–91) ja paalupaikoissa (103–68) Hamilton on jo kiistaton kaikkien aikojen kärkinimi.

– Haluan pysyä optimistina. Hän voi voittaa kahdeksannen maailmanmestaruutensa uusien teknisten sääntöjen aikakaudella, joka voi tarjota kolmelle tallille ja 4–5 kuskille mahdollisuudet titteliin. Se voi olla haaste, johon Hamilton haluaa tarttua, Prost ruotii.