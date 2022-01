Podcast: Valtteri Bottas rehellisenä arjesta Lewis Hamiltonin varjossa – ”Alkaa syömään, kun on yhdeksän vuotta liipaisimella”

Valtteri Bottas kertoo podcastissa ottaneensa rajut paineet Lewis Hamiltonin tallikaverina ajamisesta.

Formulakuljettaja Valtteri Bottas ei ollut Mercedeksellä koskaan ykköskuski tai välttämättä edes tasa-arvoisessa asemassa Lewis Hamiltonin kanssa.

Bottaksen viiden Mercedes-vuoden aikana (2017–2021) hänen tallikaverinsa, ehkä kautta aikain paras formulakuljettaja Hamilton, voitti maailmanmestaruuden neljä kertaa.

Bottas paljastaa Suplan Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas -podcastissaan, että todellakin tunsi kakkoskuskin asemansa.

Suomalaiselle ei kertaakaan tarjottu yli vuoden mittaista sopimusta, vaikka Bottas varmisti suorituksillaan Mercedeksen merkkimestaruuden joka kausi.

Bottas tunsi, että ei ehkä saanut sellaista huomiota, mikä hänelle olisi kuulunut.

– Kyllä se välillä valitettavasti niin oli. Alitajuisesti ihmiset menivät Lewisin suuntaan, jos hän vaikka kuvaili auton käyttäytymistä, Bottas sanoo.

– Tiimi yritti olla mahdollisimman reilu, mutta välillä tietyissä päätöksissä, jos vierekkäin olimme minä ja Lewis, niin johonkin heidän piti panostaa enemmän. Tuntui, että se kääntyi toiseen suuntaan, koska Lewis on paras.

Bottaksen mukaan ei ollut helppoa, kun spekuloinnit hänen jatkosopimuksestaan alkoivat kärjistäen jo uuden kauden avausviikonloppuna.

– Ei se ole auttanut, että samalla kun taistelee maailman parasta kuskia vastaan, niin samalla ajaa joka vuosi omasta sopimuksesta. Jonkin aikaa se menee, mutta kun on yhdeksän vuotta liipaisimella, niin kyllä se alkaa syömään, Bottas linjaa ja viittaa koko uraansa.

Lue lisää: Mercedes julkaisi hurjan videon Valtteri Bottaksesta – tanssii pitkissä kalsareissa ilman paitaa

Ensi kaudella Bottas ajaa Alfa Romeolla. Hamilton jahtaa ennätyksellistä kahdeksatta maailmanmestaruutta Mercedeksellä.

Kuskien ajokit eivät enää ole tasavertaiset, mutta Bottas uskoo, että vielä jokin päivä hän voi olla Hamiltonia parempi.

– Se on mahdollista. Olen nähnyt kuinka pienestä se on kiinni. Minulle ehkä isoin juttu on löytää tasaisuutta, ja ehkä uusi ympäristö voi vaikuttaa siihen, Bottas sanoo.

– Yksi heikkouteni ekoina vuosina Mercedeksellä oli se, kuinka kovaa olen itseäni ruoskinut. En voinut hyväksyä tappiota. Se on tuonut epätasaisuutta, eikä paketti ole pysynyt kasassa, Bottas ruotii.

Alfa Romeolla vähintään kolme kautta ajava Bottas on tallin kiistaton ykköstähti. Tallikaveriksi tulee kiinalaistulokas Guanyu Zhou.

Bottaksen mukaan uutta työsopimusta sorvattaessa painoi rahaa enemmän se, että hän saa kymmenentenä sesonkinaan autourheilun kuninkuusluokassa aseman, jossa miestä varmasti kuunnellaan.

– Minulla on erilainen rooli kuin mitä on aiemmin uralla ollut. Tuntuu, että on tiimissä johtoasemassa ja on paljon vastuuta. Luulen, että minun pitää keskittyä aika paljon enemmän tiimin sisäisiin ihmissuhteisiin ja tiimin motivointiin. Se on minulle selkeä lyhyen ajan tavoite, että tiimi löytää hyvän yhteishengen ja voittajamentaliteetin, Bottas sanoo.

Lue lisää: Valtteri Bottas kertoo podcastissa, miten matka F1-maailman huipulle alkoi – onnekas sattuma tavallisena lauantaina muutti kaiken

Mercedes-vuosista ei jäänyt harmiteltavaa Bottakselle, joka sai tallilta näyttävät läksiäisjuhlat. Uuden ajan alkaessa taakka on aiempaa kevyempi ja paineita entistä vähemmän.

– Sillä (uudella sopimuksella) on isompi vaikutus, mitä olin ajatellut. Vasta kun tulevaisuus vahvistui, niin huomasi, millainen taakka lähti harteilta, Bottas sanoo.

– Olen hymyillyt ja nauranut paljon enemmän siitä lähtien, kun tein sopimuksen Alfalle. Se on ihan fakta, että hyvinvointi nousi kaikin puolin eri tasolle.

Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas -podcast on kuunneltavissa Suplasta.

Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.