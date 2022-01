Lähteet: Lewis Hamiltonin tilanteesta uutta tietoa – tästä mökilleen linnoittuneen britti­mestarin mykkäkoulussa on kyse

Lewis Hamiltonin tilanteesta liikkuu monenlaisia huhuja.

F1-kuski Lewis Hamilton on pysytellyt visusti pois julkisuudesta viime viikot. Mestarin hiljaiselo on ihmetyttänyt, ja jopa hänen jatkonsa moottoriurheilun kuninkuusluokassa on ehditty kyseenalaistaa.

Spekulaatiot alkoivat, kun Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ilmoitti ”toivovansa” ja ”uskovansa”, että hänen suojattinsa on mukana myös ensi kaudella.

Sky Sportsin toimittaja Craig Slater raportoi maanantaina, ettei Hamiltonin jatkaminen suinkaan ole varmaa.

Slaterin mukaan 37-vuotias brittikuski odottaa yhä Kansainvälisen autoliiton Fian selvitystä Abu Dhabin dramaattisen päätöskierroksen tapahtumista. Kauden päätösosakilpailussa Max Verstappen vei MM-tittelin Hamiltonin nokan edestä tuomariston kiistanalaisten päätösten myötävaikutuksella.

– Olen ymmärtänyt, että Mercedes haluaa selvityksestä konkreettisia tuloksia. Mitä kauemmin selvityksessä menee, sitä pahempi Lewis Hamiltonin tilanne on – ja tämä on suoraan luotettavasta lähteestä, Slater totesi Sky Sportsin jutussa.

Brittilehti The Times puolestaan uutisoi tiistaina, että Mercedeksellä ollaan luottavaisia ykköskuljettajansa jatkosta. The Times kertoi Hamiltonin majailevan ja harjoittelevan mökillään Coloradossa.

Hamiltonia motivoinee jatkamaan kahdeksas maailmanmestaruus, jolla hän nousisi Michael Schumacherin ohi kaikkien aikojen menestyneimmäksi F1-kuljettajaksi MM-titteleiden määrällä mitattuna.

Vastikään Fian puheenjohtajana aloittanut Mohammed Ben Sulauyem kummasteli viime viikolla, miksi Hamiltonin jatkoa edes epäillään.

– Kysyn teiltä (toimittajilta) kysymyksen: onko Lewis ilmoittanut lopettavansa? Ei. Nimenomaan. Kuljettajana määrität itse itsesi, etkä anna huhujen puhua puolestasi, Ben Sulayem linjasi Sky Sportsille.

F1-kausi alkaa 18.–20. maaliskuuta Bahrainissa.