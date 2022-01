Kimi Räikkösen huomaavainen ele yllätti formulalupauksen: ”Mistä ihmeestä hän tiesi?”

Kimi Räikkösen huomaavaisuus yllätti formulalahjakkuus Callum Ilottin.

Alfa Romeon viime kauden varakuljettaja Callum Ilott puhui väleistään Kimi Räikköseen Chasing the Apex -podcastissa.

F1-uransa joulukuussa lopettaneen Räikkösen maailmankuulusta suorasukaisuudesta suomalaisen kaikesta toiminnasta paistui läpi rakkaus lajiin.

– Kimi ei puhu paljon henkilökohtaisista asioista. Mutta moottoriurheilusta hän todella välittää. Hän on keskittynyt ja todella hyvä työssään, sen kuulee siinä miten selkeä hän on puheissaan. Hän ei tuhlaa aikaa, ja sen huomaa hänen radioviesteissään. Hän menee aina suoraan asiaan, mutta se on vain hänen luonteensa, Ilott sanoi podcastissa planetf1-sivuston mukaan.

Ilott pääsi näkemään Räikkösestä myös yllättävän puolen viettäessään syntymäpäiväänsä Brasilian GP-viikonlopun yhteydessä.

– Hän yllätti minut, muistaakseni Brasiliassa. Heti tullessaan torstaina varikolle hän toivotti minulle hyvää syntymäpäivää, 23 vuotta täyttänyt Ilot muisteli.

– Ihmettelin, mistä ihmeestä hän tiesi jo yhdeksältä aamulla, että on syntymäpäiväni? Ei hän ollut puhunut kellekään matkalla, joten se oli outoa. Se osoitti, että hän kiinnittää myös henkilökohtaisiin asioihin huomiota.

Vuonna 2020 F2-sarjassa toiseksi Mick Schumacherin jälkeen sijoittunut Ilott ajaa kaudella 2022 amerikkalaisessa IndyCar-sarjassa Juncos Hollinger Racingin riveissä.