Tämä mies isännöi ensi kaudella F1-lähetyksiä Suomessa – myös Mervi Kallio mukaan Viaplayn tiimiin

F1-sarjan televisio-oikeudet siirtyivät Suomessa NENT Groupille.

Formula ykkösten MM-sarja astuu uuteen aikakauteen merkittävien autoihin liittyvien sääntömuutosten takia.

Suomessa kausi 2022 on erityinen myös televisioinnin osalta: yli 25 vuotta MM-sarjaa esittänyt MTV menetti lähetysoikeudet NENT Groupille. F1-sarja nähdään ainakin kolmen kauden ajan V Sportin kanavilla ja Viaplayssa.

Yhtiö julkistaa F1-tiiminsä ensi viikon keskiviikkona.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan uuden tv-tiimin studioisännäksi on kiinnitetty Iiro Harjula, joka on aiemmin tunnettu pitkälti jääkiekkolähetyksistä niin nykyisen työnantajansa kanavilla kuin aiemmin Urhotv:llä ja Nelosella.

Toimittaja Mervi Kallio, joka kertoi joulukuussa jättävänsä MTV:n, siirtyy Viaplayn ja V Sportin varikkoreportteriksi.

C Moren kanavilta niin ikään tunnetut asiantuntijat Toni Vilander ja Ossi Oikarinen ovat myös tyrkyllä uuteen tuotantoon – samoin kuin entinen F1-kuski Heikki Kovalainen.

C Morella F1-tapahtumat vuodesta 2017 selostanut Niki Juusela kommentoi tulevaisuuttaan joulukuussa arvoituksellisesti muttei kiistänyt jatkavansa F1-sarjan parissa:

– En vielä tiedä (suunnitelmista). Nyt odotellaan joulua. Katsellaan rauhassa, mitä tulevaisuus pitää sisällään, Juusela kommentoi IS:lle.

Aiemmin NENT Group on jo kertonut palkanneensa asiantuntijoikseen Mika Häkkisen ja David Coulthardin.

Nent Group aloittaa F1-sarjan näyttämisen ensi vuonna myös Hollannissa, joka juhli joulukuussa historiansa ensimmäistä maailmanmestaria Max Verstappenia.

Esimerkiksi Coulthardia ja Häkkistä kuullaan myös Hollannin tv-lähetyksissä.

Viaplay aloittaa maassa maaliskuun alussa tarjoten muun muassa jalkapallon miesten Bundesliigaa, tv-sarjoja ja elokuvia. Ensi kaudesta alkaen myös Valioliiga tulee osaksi Hollannin Viaplayn ohjelmistoa.

Hollannissa palvelun hinta on 13,99 euroa per kuukausi. Suomessa Elisa Viihde Viaplayn Total-paketti, joka sisältää myös mm. talviurheilua on hinnaltaan 34,99 kuussa.