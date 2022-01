F1-tähti julkisti suhteensa mallikaunottaren kanssa – kilpakumppani iski heti kommenttikenttään

Lando Norris julkaisi Instagramissa suudelmakuvan portugalilaismalli Luisinha Oliveiran kanssa.

McLarenin F1-kuski Lando Norris, 22, on rakastunut.

Britti julkaisi tiistaina Instagramissa kuvan Dubain aavikolta, jossa hän suutelee portugalilaisen Luisinha Oliveiran kanssa.

– Aurinkoni, Norris kirjoitti saatesanoiksi.

Nuoren parin onnea oli heti kommentoimassa Ferrarin F1-kuski Carlos Sainz junior, joka vaikuttaa olevan sosiaalisessa mediassa yhtä liukasliikkeinen kuin radalla.

– Se [suhde] on virallista nyt, Sainz kirjoitti.

Norris on ajanut kolme täyttä kautta F1-sarjassa. Hän sijoittui joulukuussa päättyneessä MM-sarjassa kuudennelle sijalle. Hänen paras yksittäinen kisatuloksensa oli kakkossija Italian osakilpailussa syyskuussa.

Oliveira, 22, on malli, jolla on yli 100 000 seuraajaa Instagramissa. Hänen isosiskonsa Beatriz Barosa on tunnettu näyttelijä.