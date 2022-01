Podcast: Valtteri Bottas täräyttää Toto Wolffille suoran kysymyksen – F1-pomo nostaa esiin kaksi puolta ”suomalaisesta luonteesta”

Valtteri Bottaksen ja Toto Wolffin yhteistyö alkoi vuonna 2008.

Toto Wolffin (vas.) ja Valtteri Bottaksen kulkema yhteinen taival on ollut pitkä.

Valtteri Bottas teki vuonna 2008 yhden elämänsä suurimmista ellei jopa suurimman valinnan.

Formulalupaus sai lukuisia eri tarjouksia eri junioritiimeiltä ja managerifirmoilta, jotka halusivat suomalaisen riveihinsä.

Perusteellisesti asiaa pohdittuaan Bottas päätyi troikkaan, jonka muodostivat Suomen F1-legenda Mika Häkkinen, Häkkisen managerina toiminut Didier Coton sekä itävaltalainen liikemies, omaa kilpauraansa 1990-luvulla yrittänyt Toto Wolff.

Bottas paljastaa Suplan Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas -podcastissaan, että valinta ei miellyttänyt kaikkia.

– Ainakin yksi toinen vaihtoehto otti varsinkin nokkiinsa. He olivat jo pitkään painostaneet, että pitäisi laittaa nimi alle ja tehdä sopimus, Bottas muistelee ohjelmassa.

Kyseinen toimija esitti Bottakselle uhkauksia.

– Tuli sellaista viestiä, että sinulla on tämän päätöksen myötä edessäsi vaikea ura.

– Mielestäni meni ihan hyvin, hymähtää Bottas, joka on startannut jo 178 GP-kisaan saavuttaen kymmenen voittoa, 67 palkintosijaa ja 20 paalupaikkaa F1-sarjassa.

Toto Wolff on aiemminkin kertonut mediassa historiastaan Bottaksen kanssa ja mm. kaksikon ensimmäisestä tapaamisesta Wienissä.

Nuori suomalainen, joka tuli lumisateessa paikalle pelkässä hupparissa, teki vaikutuksen. Bottas tuli itse yksin tapaamaan potentiaalista uutta taustavaikuttajaansa eikä laittanut asialle vanhempiaan.

Lue lisää: Toto Wolff torppasi yhteistyön Valtteri Bottaksen kanssa – paljasti nyt, miten nuoren suomalaisen käytös muutti hänen mielensä

Nyt hän muistelee tapaamista ja yhteistyön lähtölaukausta Bottaksen haastattelemana.

Wolffin aiemmat managerointiyritykset eivät olleet menneet putkeen eikä hän aluksi ollut kiinnostunut Bottaksen taustalle ryhtymisestä, kun Motopark-tallin Timo Rumpfkeil houkutteli itävaltalaista.

– Valtteri sanoi, että hän ei etsi manageria vaan haluaa vain kuulla neuvojani. Ajattelin, että hän on tosi fiksu. Loppujen lopuksi minä, Mika Häkkinen, Didier Coton ja ystäväni, itävaltalainen teollisuusmies lähtivät mukaan, Wolff muistelee nyt ensitapaamista.

– Valtteri teki vaikutuksen päättäväisyydellään. Hän oli mahtava lahjakkuus. Erityisesti yksi kisa on jäänyt mieleeni: Formula Renault -eurocupissa Nürburgringillä oli 44 autoa mukana. Muutaman kierroksen jälkeen pääsuoralla Valtterin takana ei näkynyt enää ketään. Kakkosena taisi olla Daniel Ricciardo.

Toto Wolff ja Valtteri Bottas kuvattuna suomalaisen Japanin GP:n voiton jälkeen 2019.

Wolff kertoo, että hänelle Bottas ei ollut kuitenkaan taloudellisesti hyvä sijoitus. Kun Wolff lähti Mercedes-tallin johtoportaaseen 2013, hänen täytyi mahdollisten eturistiriitojen takia katkaista yhteytensä Bottakseen.

Nuorten formulalupausten taustajoukot rahoittavat usein kuljettajan uraa tämän alkuvaiheessa mutta saavat sitten F1-sopimuksista itselleen tietyn provision.

– Minun osuuteni meni takaisin Valtterille, joten hän tienasi paljon enemmän sen avulla! Kolme muuta sijoittajaa ovat sen sijaan tehneet hyvin rahaa.

Kaksikon yhteistyö jatkui uudella tavalla vuonna 2017, kun Bottas aloitti Wolffin tallipäällikkönä johtaman Mercedeksen kuskina.

Bottas kysyy Wolffilta myös suoran kysymyksen: onko suomalainen ollut vaikeasti markkinoitava hahmo?

– Asialla on kaksi puolta. Suomalaisia on vaikea markkinoida. Jos katsoo Mikaa, Kimiä ja sinua, olette aika introverttejä ja rauhallisia. Teette työnne ilman kiinnostusta olla sen enempää juorusivuilla tai mediassa. Se on suomalaista luonnetta, Wolff ruotii.

Wolff toteaa, että vaikka Bottas ei ole erityisen ulospäinsuuntautunut, asialla on silti toinen puoli.

Kohteliaana ja hyväkäytöksisenä tunnettu 32-vuotias suomalainen on ollut tallin sponsoreille ihanteellinen kumppani.

– Toisaalta sisäisissä asioissa olet loistava sponsoreiden kanssa ja he pitävät todella lähestymistavastasi asioihin, Wolff linjaa Bottakselle.

Bottaksen ja Wolffin yhteistyö Mercedes-tallissa päättyi viime vuoteen, kun Bottaksen F1-ura jatkuu Alfa Romeolla.

Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas -podcast on kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.