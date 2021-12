Suomalainen neurokirurgi maalaa lohduttoman kuvan Michael Schumacherista – ”Aikuisen aivot eivät ole sellaiset”

Michael Schumacher loukkaantui vakavasti kahdeksan vuotta sitten.

Michael Scumacherin lasketteluonnettomuudesta tuli keskiviikkona kuluneeksi kahdeksan vuotta. F1-legenda kaatui ja löi päänsä kiveen Ranskan Alpeilla 29. joulukuuta 2013.

Schumacher vaivutettiin koomaan, ja hänelle tehtiin kaksi kalloleikkausta. Kesäkuussa 2014 hänet herätettiin koomasta, ja vuotta myöhemmin hänet siirrettiin kotiinsa, johon oli rakennettu oma klinikka hoitoa varten.

Schumacherin lähipiiri on pysytellyt vaiti tammikuussa 53 vuotta täyttävän saksalaisen tilasta, eikä julkisuuteen ole tullut kuin pieniä tiedonmurusia silloin tällöin.

Formulalegendan on väitetty olleen tajuissaan, mutta viimeksi syksyllä uutisoitiin, että hän ei pysty kommunikoimaan. Häntä on yritetty parantaa kantasoluhoidon avulla Pariisissa 2019. Hoidon avulla yritettiin uudistaa hänen keskushermostoaan.

Ilta-Sanomat on uutisoinut Schumacherin tilasta vuosien varrella ahkerasti. Vuonna 2015 F1-mestarin alhainen paino herätti huolta.

Huippulääkärit ovat hoitaneet loukkaantunutta Schumacheria kohta vuosikymmenen. Voisiko 52-vuotiaan konkarin tilassa tapahtua näin pitkän ajan jälkeen vielä merkittävää parannusta? IS kysyi asiaa neurokirurgian emeritusprofessorilta Juha E. Jääskeläiseltä.

– En usko. Vanhempi lääketieteellinen historia kertoo ihmeheräämisistä, mutta luulen, että niissä tapauksissa on ollut diagnostisia vaikeuksia. Vuosia sitten olin optimistisempi, mutta onhan tuo kahdeksan vuotta pitkä aika, Jääskeläinen toteaa.

Emeritusprofessori ei ole varma, mitä Schumacherin aivoissa voisi enää tapahtua, jotta hänen kuntonsa paranisi.

– Aivan pienet lapset, vastasyntyneet ja sikiöt voivat toipua vaikeasta aivovammasta ja tulla hämmästyttävän toimintakykyisiksi. Aikuisen aivot eivät kuitenkaan ole sellaiset, että ne ryhtyisivät tuottamaan uutta toimivaa aivoainetta, kun suuri määrä aivokudosta on tuhoutunut.

Lääketieteessä ei ole myöskään näköpiirissä uusia löytöjä, jotka johtaisivat parannuskeinoon.

Schumacher pyörähti uransa loppuvuosina vielä Mercedeksen tallissa.

– Sellainen, että siirrettäisiin erikseen rakennettua aivokudosta vammautuneelle ihmiselle ei tapahdu hyvin pitkään aikaan – jos koskaan. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään lääketieteellisiä mahdollisuuksia, että voisi rakentaa uutta aivoa, Jääskeläinen sanoo.

Sveitsiläislehti Blick kuvaili keskiviikkona Schumacherin tilaa toteamalla, että entinen F1-kuljettaja on nykyään ”vankina omassa kehossaan”. Jääskeläinen kertoi, mitä ilmaisulla voidaan tarkoittaa.

Vaihtoehtoja on useita, mutta lievimmätkin arviot ovat karua kuultavaa.

– Jos oletetaan, että kaulaselkäytimeen tulee hyvin ylös täysi vaurio, niin silloin kädet ja jalat eivät liiku. Silloin henkilö on ruumiinsa vanki mutta tajuissaan, emeritusprofessori sanoo.

– Jos noustaan vielä vähän ylemmäs niin, että hengityskeskuskin on vaurioitunut, silloin kädet ja jalat eivät liiku, eikä oikein voi hengittää.

Viime vuodet ovat olleet raskasta aikaa Schumacherin perheelle.

Harvinaisemmissa tapauksissa vaurio voi kohdistua aivorunkoon kallon sisällä.

– Sen nimi on loukkuhalvaus eli locked-in-syndrome. Se on onneksi hyvin harvinainen, mutta muutamia tapauksia on nähty. Siinä mikään ei liiku, paitsi potilas pystyy liikuttamaan silmiään ja morsettamaan niillä, Jääskeläinen kertoo.

– Silloin todella voi jo sanoa, että on oman ruumiinsa vankina. Ei voi tehdä mitään ja on täysin muiden armoilla tai muiden hyvän tahdon varassa. Henkilö on kuitenkin tajuissaan ja tietää mitä ympärillä tapahtuu, hän kuulee ja näkee.

Entisen F1-pomon Flavio Briatoren ex-vaimo Elisabetta Gregoraci väitti vuosi sitten, että Schumacher kommunikoi silmillään.

Jääskeläinen on Schumacherin tilannetta kommentoidessaan julkisuudessa olleiden tietojen varassa. Emeritusprofessori kuitenkin epäilee, että F1-mestarin tietoisuus ympäröivästä maailmasta ei ole ennallaan.

Schumacherin poika Mick elää nyt omaa F1-unelmaansa, mutta ei ole päässyt jakamaan kokemusta isänsä kanssa.

– Schumacherilla on paljon vaikeampi vamma. Usean vuoden ajan on epäilty, että hän ei olisi niin sanotussa vegetatiivisessa tilassa vaan minimaalisen tietoisuuden tilassa.

Vegetatiivisessa tilassa oleva henkilö ei ole enää ole tietoinen omasta itsestään ja ympäristöstään. Minimaalisen tietoisuuden tila on tästä hieman korkeampi tila.

– Tällaiseen ihmiseen ei saa yhteyttä. On hyvin vaikea tietää, onko tuossa aivovammatilassa mitään sellaista tajuntaa, minkä me koemme tajunnaksi. Se, että tuntee olevansa jonkun vanki, edellyttää tajuntaa.

Tilanne on ollut raskas Schumacherin koko perheelle. Hänen poikansa Mick, 22, seuraa F1-sarjassa isänsä jalanjälkiä ja on kertonut surevansa, kun ei pääse jakamaan menestystään moottoriurheilussa isänsä kanssa.