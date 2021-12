Alfa Romeon F1-pomo kertoo, mitä odottaa Valtteri Bottakselta: ”Herätkää!”

Fred Vasseur tuntee Valtteri Bottaksen pitkältä ajalta. Suomalaiskuljettaja saa Alfa Romeon F1-tallissa uuden roolin.

Valtteri Bottaksen, 32, uralla alkaa tammikuussa uusi aika. Hänestä tulee virallisesti Alfa Romeo Racingin kuljettaja.

Bottas teki kesällä tallin kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen. Suomalaisen paikan Mercedeksellä vie supertalentti George Russell, josta tulee Lewis Hamiltonin uusi tallitoveri.

Bottaksen viisivuotinen taival Mercedeksellä toi muun muassa kymmenen voittoa ja 20 paalupaikkaa. Hän oli MM-sarjan kakkonen kahdesti ja sai tallinsa kanssa juhlia joka vuosi valmistajien maailmanmestaruutta.

Frederic Vasseur johtaa Alfa Romeon F1-tallia.

Nyt hän joutuu – ja pääsee – täysin uuteen tilanteeseen.

Voittoja Alfa Romeolta ei odoteta, mutta Bottaksella on nyt kaipaamansa monivuotinen sopimus. Lisäksi hän on tallinsa johtava kuljettaja. Toiseen autoon istuutuu kiinalaistulokas Guanyu Zhou.

– Emme voi luvata Valtterille, että hän ajaa paalusta Bahrainissa, vaikka tietysti aina haluamme tehdä mahdollisimman hyvää työtä. Hänelle on kuitenkin tässä vaiheessa uraansa tärkeää päästä keskiöön tallissaan, Alfa Romeon tallipomo Fred Vasseur sanoo Ilta-Sanomille.

– Mercedeksellä hän oli aina Lewisin varjossa. Jos ajaa Red Bullilla, on aina Maxin (Verstappen) varjossa. (Pierre) Gasly, (Alex) Albon, (Sergio) Perez... Perezin voi sanoa viime kaudella (2020 Racing Pointilla) tehneen parempaa työtä kuin nyt. On tosi vaikea tilanne olla Maxin tai Lewisin tallitoverina.

Valtteri Bottas testasi Alfa Romeon autoa ensi kertaa Abu Dhabissa GP:n jälkeen tiistaina 14. joulukuuta.

Vasseur sanoo, että Bottakselle on tärkeää päästä tuntemaan itsensä johtajaksi.

– Valtteri on nyt siinä vaiheessa uraansa, että hän on vastuussa tallin suorituskyvyssä. Hänen täytyy puskea tallitoveriaan ja tuoda häntä mukanaan. Hänen täytyy motivoida insinöörejä. Jos tallissa on väsähtämisen merkkejä, Valtterin täytyy olla patistamassa heitä: ”herätkää!”, Vasseur havainnollistaa.

Ranskalainen Vasseur, 53, on ollut nykyisessä pestissään Alfa Romeon tallipomona ja Sauber Motorsportin toimitusjohtajana kesästä 2017.

Hän työskenteli sitä ennen hetken Renault’n F1-tallissa. Urapolkunsa formula ykkösiin hän aloitti pikkuluokista.

Vasseurin ja Nicolas Todtin 2005 perustamassa ART Grand Prix -tallissa ovat ajaneet muun muassa Hamilton, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, George Russell, Esteban Ocon ja Jules Bianchi – sekä Bottas.

Bottas voitti vuoden 2011 GP3-mestaruutensa Vasseurin alaisuudessa. Talli tunnettiin silloin sponsorisyistä nimellä Lotus ART.

– Meillä on pitkä suhde jo niiltä ajoilta. Olemme aina pysyneet yhteyksissä ja tunnen myös hänen perheensä hyvin, Vasseur sanoo.

Vasseur keskustelemassa Bottaksen taustalla vaikuttavan Mika Häkkisen kanssa.

– Valtterilla on mahtava kokemus F1-sarjasta. Hän näytti taas tänä vuonna erinomaista vauhtia etenkin kauden toisella puolikkaalla. Näin ehkä myös siksi, että hän tietää selvästi, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– Ehkä se on tuonut hänelle rentoutta. Toivon, että saamme hänestä saman irti ensi vuonna. Olen luottavainen sen suhteen. Tunnen hänet hyvin ja olemme samalla sivulla asioista.