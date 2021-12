Ferrari-pomo varoittaa arvaamattomasta F1-kaudesta 2022: ”Se on meidän velvollisuutemme”

Yllättäjät saattavat sotkea pakkaa uusien F1-autojen aikakaudella.

F1-kausi 2022 saattaa olla yllätyksellisin vuosikausiin. Mittavat sääntöuudistukset haastavat tallit kehittämään uudenlaiset menopelit uudelle kaudelle, eikä testiaikaa ole suotu viljalti.

Uudistukset tarjoavat myös mahdollisuuden voimasuhteiden muutokseen sarjassa. Aivan kuten hybridimoottoriaikakauden alku vuonna 2014 siivitti Mercedeksen keskikastista ylivoimaiseksi ykköseksi, myös nyt saatetaan nähdä uusia nimiä letkan kärjessä.

Ferrarin pomo Mattia Binotto kertoikin Sky Italialle, että uusi kausi on arvaamaton.

– Sääntöjen myötä autoista tulee aivan erilaisia kuin viime kaudella. Ne tulevat olemaan paljon nopeampia ratojen nopeilla osuuksilla ja hitaampia hitaammilla. On syytä odottaa yllätyksiä, varsinkin kauden alkupuolella. Tuolloin selviää, mitkä tallit ovat keksineet tehokkaampia ratkaisuja kuin muut, Binotto kertoi.

Yksi esimerkki löytyy kaudelta 2009. Tuolloin yhden kauden ihmeeksi jäänyt Brawn GP hallitsi alkukautta mullistavan tupladiffuusorinsa ansiosta. Jenson Button ajoi maailmanmestariksi, ja Ross Brawn myi tallinsa toiminnan Mercedekselle.

Ferrari oli yksi Mercedeksen haastajista 2014 alkaneesta aikakaudesta eteenpäin, muttei pystynyt kunnolla taistelemaan loppuun asti mestaruuksista. Voimanlähteeseen liittyneet epäselvyydet johtivat täydelliseen romahdukseen kaudella 2020, mutta talli palasi valmistajien kolmoseksi päättyneellä kaudella.

– Kaksi viime vuotta opettivat, ettei F1:ssä ole mitään taikasauvaa asioiden korjaamiseksi. On vain tehtävä rajusti töitä ja kehityttävä koko ajan. Opimme kärsivällisyyttä. Emme pitäneet siitä, että muut saivat juhlia. Meidän vuoromme tulee vielä.

Nyt Binotton mukaan on selvää, että tallin pitää palata voittotaisteluun.

– On velvollisuutemme Ferrarina nousta takaisin kärkeen. Ferrarin on aina tavoiteltava voittoa. Se velvollisuus on oletusarvo. F1:ssä kukaan ei tietenkään voi sanoa voittavansa ennen kuin ollaan radalla. Meidän DNA:hamme kuitenkin kuuluu se, että on oltava mukana taistelussa paalupaikoista ja voitoista. Tavoite on selkeä.