Kimi Räikkönen antoi joululahjan Lando Norrisille – brittitähti hämmästyi: ”Miksi helvetissä?”

Kimi Räikkönen sai ja antoi joululahjaksi väkijuomia.

F1 julkaisi torstaina YouTube-kanavallaan videon, jossa sarjan kuljettajat antavat toinen toisilleen joululahjoja. Idea on simppeli: Kukin ratinkääntäjä avaa lahjapaketin ja arvaa, keneltä se on. Hän saa veikata niin kauan, kunnes keksii, kuka lahjan on antanut.

Tämän jälkeen kameroiden eteen astelee edellisen lahjan antaja ja niin edelleen.

Moni kuski on hämillään saamastaan tunnustuksesta. Yksi kummastelijoista on McLarenin Lando Norris, jonka saamasta lahjakääreestä paljastuu pullo giniä ja drinkkien tekemiseen tarkoitettu sekoituspullo.

– Vau. En ole oikein koskaan maistanut giniä. Miksi helvetissä joku antaa minulle giniä? ilkikurisesti virnistelevä Norris ihmettelee videolla.

Hän arvaa aluksi, että väkijuoma on Sebastian Vetteliltä tai Mick Schumacherilta. Vasta kolmas haku osuu oikeaan.

– Kimi Räikköseltä? Tietysti. Arvasin tämän olevan joltakin, joka juo paljon, 22-vuotias britti hekottelee.

Räikkönen, joka ajoi F1-uransa viimeisen kisan joulukuussa Abu Dhabissa, saa itsekin joululahjaksi kurkunkostuketta. Kookkaasta paketista kuoriutuu lava Hartwallin greippilonkeroa eli tuttavallisemmin betonia.

Maailmanmestari on aiemmin tunnustautunut kyseisen juoman ystäväksi. Hän on myös toiminut Hartwallin mainoskasvona.

Räikkönen uskoo, että lahja on Valtteri Bottakselta. Naisääni kameran takaa kertoo, ettei asialla ole suomalaiskollega, vaan ranskalainen Pierre Gasly.

– Aivan. Hänellähän on suomalainen valmentaja [Pyry Salmela]. Nyt tajuan, Räikkönen toteaa vastaten omaan ihmettelyynsä siitä, miten hänelle on osattu ostaa juuri lonkeroa.

Seuraava F1-kausi alkaa maaliskuussa Bahrainissa.